사진 = '촌장주점' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 22기 영숙와 1기 영철의 갈등이 눈길을 끈다.'나는솔로' 남규홍PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트'에서는 '갑작스런 1영철의 발언으로 당황한 22영숙'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 '나는솔로' 1기에 출연한 영철이 등장했다. 당시 영철은 최종 커플은 다른 여성과 됐지만 방송 후 영숙과 결혼했다. 하지만 두 사람은 이후 이혼 소식을 밝힌 바 있다. '나솔사계' 등 돌싱 특집 섭외 에 대해 1기 영철은 "당연히 얘기는 있다"며 "근데 저만 그런게 아니라 그 친구 의견도 들어봐야 하는데 혼자만의 일이 아니고 당연히 1+1 아니냐"고 밝혔다.이어 "전 진짜 부부였다"며 "근데 그 사람이 고통스럽다"고 했다. 1기 영철은 "다시 이슈가 되면 수면 위로 떠오르면 그 사람이 고통스러우니까"라며 출연 거부 이유를 설명했다.이후 1기 영철은 22기 영숙과 말싸움을 했다. 22기 영숙은 1기 영철에게 선글라스를 벗을 것을 요구했지만 1기 영철은 벗지 않았다. 인터뷰에서 22기 영숙은 "무슨 대낮도 아니고 나는 너희랑 어이컨택을 안 하겠다 그런 본새가 너무 보인다"고 했다.하지만 1기 영철은 제작진이 선글라스 벗어달란 말에 벗었고 이를 본 영숙은 한마디 했다. 급기야 1기 영철은 22기 영숙의 얼굴을 빤히 보면서 "눈이랑 코가 좀 이상하다"고 외모 지적을 했다. 이어 1철 영철은 "내 영숙이는 자연스러웠는데 22기 영숙의 눈과 코가 부자연스럽다"며 "전처는 예뻤다"며 전처 영숙과 외모를 비교했다.22기 영철은 "내가 나온 22기 영철은 의사였다"며 "그쪽은 쨉도 안 된다"고 했다. 이에 1기 영철은 "그래서 뭐 됐냐 난 결혼했다"고 했다. 참다못한 22기 영숙은 '사자후'를 터트렸고 옆에서 25기 광수가 22기 영숙 손을 잡으며 달랬다. 하지만 22기 영숙은 오열을 해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr