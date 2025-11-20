이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'

가수 이지혜가 결국 인중 축소술을 결심한 이유와 속내를 솔직히 털어놨다.20일 이지혜의 채널 '밉지않은 관종언니'에는 "할 말 있어요.."라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이지혜는 유튜브 제작진을 집으로 긴급 초대했다고 밝혔다. 그는 "어제 녹화를 했는데 얼굴이 예뻐진 건 예뻐졌다는 건데 발음이 샌다. 진행을 하는 사람이니 발음이 중요한데 새니까 '이건 아니다' 싶었다"며 출연한 프로그램 제작진에게 사과했다.이지혜는 "발음이 새서 불편함을 끼치게 해드려 죄송하다"며 최근 실리프팅 시술에 대해 언급했고, 이어 "실리프팅 시술 영상 댓글에 '인중축소술' 댓글이 달리더라. 내가 인중이 콤플렉스라 줄이고 싶었는데 용기를 못 냈다가 실리프팅으로 자신감을 얻어서 (더 예뻐지고 싶었다"고 털어놨다.'인중축소술'을 결심하게 된 이유에 대해 이지혜는 "한두 달 정도 시간만 있어도 '어우 다이어트했어요'라고 할 수도 있는데, 일단 내 직업 자체가 그렇게 오랫동안 쉴 수도 없고 거짓말하는 것도 남에게 피해 주는 것도 싫다"고 밝혔다.또한 성형에 대해서도 그는 "이번에 크게 깨달았다. 엄마가 자꾸 붕대를 감고 나타나고, 얼굴이 계속 달라지고, 아직 딸들이 어리니까 지금은 인지를 못하겠지만 정신이 번쩍 들었다"고 자신의 생각을 전했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr