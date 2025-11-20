사진=SBS '비서진'

사진= SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'

배우 조정석이 '비서진' 출연진과 케미를 뽐낸다.오는 21일 밤 방송되는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 배우 조정석이 일곱 번째 'my 스타'로 출연한다.앞선 지창욱X도경수 편에서 이서진이 유튜버 '조점석'에게 "우리 매니저 한 번 받아볼래요?"라고 제안했고, 조점석은 "저는 점석이라 정석 씨한테 물어볼게요"라고 답한 장면이 실제 섭외까지 이어져 방송 전부터 기대감을 높였다.배우 조정석은 영화 '엑시트', '파일럿'에 이어 '좀비딸'에서도 흥행에 성공해 흥행 보증수표임을 다시 한번 증명했다. 믿고 보는 배우일 뿐 아니라, 다수의 뮤지컬과 OST로 가수로서의 능력도 인정받아온 그가 이번엔 생애 첫 전국 투어 콘서트에 나선다. '비서진'은 콘서트 연습 현장을 밀착 동행할 예정이다. 이 가운데 김광규는 조정석을 향해 "운전 똑바로 해"라며 돌직구를 날린 것으로 전해져 궁금증을 더한다.'비서진'과 함께한 합주실에서 조정석은 음원 사이트 멜론에서 1위를 20회 기록하고, 연간 차트 3위까지 성과를 낸 '슬기로운 의사생활' OST '아로하'와 콘서트 곡 일부를 라이브로 선보인다.SBS '비서진'은 오는 21일 오후 11시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr