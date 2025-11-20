사진=SBS '비서진'
배우 조정석이 '비서진' 출연진과 케미를 뽐낸다.

오는 21일 밤 방송되는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 배우 조정석이 일곱 번째 'my 스타'로 출연한다.

앞선 지창욱X도경수 편에서 이서진이 유튜버 '조점석'에게 "우리 매니저 한 번 받아볼래요?"라고 제안했고, 조점석은 "저는 점석이라 정석 씨한테 물어볼게요"라고 답한 장면이 실제 섭외까지 이어져 방송 전부터 기대감을 높였다.
사진= SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'
배우 조정석은 영화 '엑시트', '파일럿'에 이어 '좀비딸'에서도 흥행에 성공해 흥행 보증수표임을 다시 한번 증명했다. 믿고 보는 배우일 뿐 아니라, 다수의 뮤지컬과 OST로 가수로서의 능력도 인정받아온 그가 이번엔 생애 첫 전국 투어 콘서트에 나선다. '비서진'은 콘서트 연습 현장을 밀착 동행할 예정이다. 이 가운데 김광규는 조정석을 향해 "운전 똑바로 해"라며 돌직구를 날린 것으로 전해져 궁금증을 더한다.

'비서진'과 함께한 합주실에서 조정석은 음원 사이트 멜론에서 1위를 20회 기록하고, 연간 차트 3위까지 성과를 낸 '슬기로운 의사생활' OST '아로하'와 콘서트 곡 일부를 라이브로 선보인다.

SBS '비서진'은 오는 21일 오후 11시 10분 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

