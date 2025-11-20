아들 하나는 한의사, 나머지 하나는 의사…장영란 "워낙 똑똑해" 시모 향한 존경심('A급 장영란')
아들 하나는 한의사, 나머지 하나는 의사…장영란 "워낙 똑똑해" 시모 향한 존경심('A급 장영란')
아들 하나는 한의사, 나머지 하나는 의사…장영란 "워낙 똑똑해" 시모 향한 존경심('A급 장영란')
아들 하나는 한의사, 나머지 하나는 의사…장영란 "워낙 똑똑해" 시모 향한 존경심('A급 장영란')
아들 하나는 한의사, 나머지 하나는 의사…장영란 "워낙 똑똑해" 시모 향한 존경심('A급 장영란')
아들 하나는 한의사, 나머지 하나는 의사…장영란 "워낙 똑똑해" 시모 향한 존경심('A급 장영란')
아들 하나는 한의사, 나머지 하나는 의사…장영란 "워낙 똑똑해" 시모 향한 존경심('A급 장영란')
사진=유튜브 'A급 장영란' 영상 캡처
사진=유튜브 'A급 장영란' 영상 캡처
장영란이 두 아들을 한의사, 의사로 키워낸 시어머니를 향한 존경심을 표했다.

19일 장영란의 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '음식이 무한대로 나오는 장영란 전라도 시댁 30첩 밥상(+시댁 김장 최초공개)'라는 영상이 게시됐다.

장영란은 시어머니의 갓김치 레시피를 전수받기 위해 전남 순천 시댁으로 향했다. 김장 후 시부모님은 장영란 부부와 스태프들을 위해 상다리가 부러질 만큼 거하게 밥상을 차려줬다.

한 스태프가 연애시절 얘기를 묻자 남편 한창은 "연애할 때 순천 왔었다. 허락 안 받았을 때 내려온 거다"라고 회상했다. 장영란은 "그래서 그때 퇴자 맞았지 않나"라면서 "왜 지금 나쁜 얘기를 하냐. 지금 좋은 얘기 하는데 아픈 얘기를"이라며 발끈했다.

시댁에는 한창네 가족사진도 걸려있었다. 그 중에 한창의 어릴 적 사진도 있었다. 한창은 한의사, 한창의 동생은 의사라고. 아들 둘 의사 됐을 때 어땠냐는 물음에 시어머니는 "자기 몫은 자기가 하겠구나 싶었다"라고 말했다. 장영란은 "아들 둘 의사 만드는 거 쉽지 않다"고 거들었다. 또한 "어머님, 아버님 입장에서는 막 부유하지도 않은 상황에서 (애들에게 쓴 거다)"라고 말했다. 한창도 "버는 족족 애들한테 투자한 건 맞다"고 인정했다.

장영란은 "초등학교 때는 어머님이 옆에 끼고 다 가르치셨다고 한다. 워낙 똑똑하시니까"라고 전했다. 장영란의 시어머니는 검정고시 최고득점 수석으로 신문 1면에 나기도 했다고. 시어머니는 "나중에 후회하지 않게, 두 번 다시 오지 않는 시절이니까"라고 전했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지