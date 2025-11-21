텐아시아 DB

MBC ‘나 혼자 산다’에서 박지현이 7년 경력의 ‘홍어 마스터’ 실력을 뽐낸다. 목포에서 공수해 온 각종 해산물과 거대한 홍어를 직접 손질하는 박지현의 모습이 포착됐다.21일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 손이 기억하는 ‘홍어 마스터’ 박지현의 실력이 공개된다.박지현은 깨끗하게 치운 주방에서 커다란 아이스박스를 연다. 그 안에는 목포에서 공수해 온 싱싱한 산해진미가 가득하다. 그는 “중요한 분께 음식을 해 드리려고 한다”라며 일명 ‘목포 수라상’을 준비한다.‘목포 수라상’의 하이라이트는 바로 홍어. 아이스박스에서 거대한 홍어를 꺼낸 박지현은 “손이 기억해부리구먼~”이라며 거침 없이 손질을 시작한다. 그는 “홍어 손질은 23살 때부터 29살까지 매일 30마리는 기본으로 했다”라며 자신감을 드러낸다. 7년 동안 손질한 홍어만 약 6만 3천 마리에 달한다고.또한 박지현은 지금까지 보여준 요리 실력을 유감없이 발휘한다. 도마 위에서 리듬을 타는 경쾌한 칼질과, 레시피나 계량도 필요 없이 단숨에 요리를 완성하는 모습이 감탄을 유발한다. 홍어와 찰떡 궁합인 수육과 김치, 활전복으로 만든 전복내장죽, 신선한 낙지에 전복까지 듬뿍 넣은 낙지볶음, 소고기뭇국, 디저트로 준비한 무화과까지 정성 가득한 진수성찬으로 도시락을 채운다.박지현 표 ‘목포 수라상’ 도시락의 주인공은 21일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr