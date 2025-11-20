'아야네♥' 이지훈, 득녀 1년 만에 기쁜 소식 알렸다…"둘째 임신 위해 병원 예약" ('사콜세븐')

이지훈이 둘째 임신을 위해 병원 예약을 했다고 밝혔다.20일 방송되는 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'(이하 '사콜 세븐')는 '오빠가 돌아왔다' 특집으로 꾸며진다. 이지훈, 이기찬, 박광현, 현진영까지 1990년대 소녀팬들을 잠 못 이루게 했던 전설의 오빠들이 '90스타즈' 팀으로 뭉쳐 TOP7과 치열한 노래 대결에 나선다. 특히 '미스터트롯3'에서 최종 13위에 그친 이지훈이 지난 경연의 설욕을 씻을 수 있을지 관심이 집중된다.선(善) 손빈아가 이지훈의 상대로 나선다. 두 사람의 대결은 이번이 처음이라 기대를 더한다. 손빈아는 경연 당시 "선배님과 붙으면 떨어질 수도 있겠다는 생각에 철저히 피해 다녔다"라며 솔직한 이유를 밝혀 웃음을 자아낸다. 그러나 승부는 승부라며 꼭 이기겠다고 선언하고, 패배하게 될 이지훈에게 바치는 노래로 태진아의 '미안 미안해'를 선곡해 현장을 폭소케 한다.이지훈은 '미스터트롯3' 결승에서 부르려 했던 회심의 선곡으로 맞불을 놓는다. 손빈아를 잡을 절호의 기회에 그는 "여기서 잡으면 순위가 바뀌는 거냐"며 뜨거운 열의를 보인다. 과연 이지훈이 '선(善)'의 높디높은 벽을 넘어설 수 있을지 주목된다.이지훈은 미(美) 천록담과도 맞대결에 나선다. 두 사람은 '미스터트롯3' 준결승 일대일 데스매치에서 만난 인연이 있다. 당시 이지훈은 천록담에게 패하며 쓰디쓴 탈락의 고배를 마셔야 했다. 그만큼 이번 리매치에 관심이 쏠린 상황. 이날 선공에 나선 천록담은 이덕진의 '내가 아는 한가지'로 파워풀한 가창력을 뽐내며 고득점을 기록, 이지훈의 기선을 확실히 제압한다. 후공에 나선 이지훈은 과연 어떤 무대로 천록담에게 맞설까. 천록담 대 이지훈, 두 사람의 숙명 같은 재대결이 기다려진다.바보 아빠 이지훈이 둘째 준비를 위해 병원 예약을 했다고 말하자, 천록담이 자신은 "첫째 예약"을 했다고 선언해 모두를 놀라게 한다. 천록담의 돌발 발언 뒤에는 어떤 사연이 숨겨져 있을지 주목된다.한편, 이지훈은 2021년 14살 연하의 일본인 아야네와 결혼식을 올렸다. 아야네는 시험관 시술 끝에 임신에 성공, 지난해 7월 결혼 3년 만에 첫 딸을 낳았다. 이지훈과 아야네 집은 5층짜리 건물에 3대 가족 19명이 함께 지내고 있는 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr