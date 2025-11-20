박정민, ♥열애 고백했다…"최근 여친 생겨, 주고받는 건강한 관계" ('올스타전')

사진제공=TV조선

가수 박정민이 열애를 고백한다.21일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '트롯 올스타전: 금요일 밤에' 10회는 ‘K-POP 기대주의 밤’으로 꾸며진다. ‘국민가수’ 안율, ‘미스트롯3’ 출신 한수정, ‘미스터트롯3’ 유지우, 박정민과 ‘효자 신동’ 김태웅이 출연한다.‘미스터트롯3’에서 눈물을 보였던 박정민은 ‘테토남’으로 성장해 오랜만에 얼굴을 비춘다. 나영이 “어머니로부터 정민이가 연습을 안한다는 제보를 받았다”고 전하자, “만나던 여자친구랑 헤어져서 후유증이 컸다”고 아픔을 토로한다.그러나 “최근 새로운 여자친구가 생겼고, 음악 이야기를 하며 도움을 주고받는 건강한 관계”라고 밝히며 웃음을 자아낸다. 여자친구에게 “오늘 꼭 이기고 오겠다”는 영상 편지까지 보내며 사랑꾼 면모를 자랑한다.유지우의 사랑을 얻기 위해 분투하는 김희재는 그의 이름으로 삼행시를 지어보기도 하고, 넌센스 퀴즈를 내면서 유지우를 웃기고자 한다. 그러나 유지우는 떨떠름한 반응을 보이며 관심을 얻는 데 실패한다.붐은 “지우 나이대에 맞게 웃겨야 돼요”라고 조언하며 모델 워킹 중 방귀를 뀌는 모습으로 유지우의 폭소를 이끈다. 다소 민망한 붐의 조언도 마다하지 않고 방귀 개그를 따라하는 김희재. 과연 유지우의 웃음을 터트릴 수 있을지 관심이 주목된다.안율은 정서주에게 사심을 드러낸다. 바로 정서주의 고등학교 수석 입학 비결을 노린 것. 안율은 정서주의 고등학교에 입학하고 싶어 정서주를 대결 상대로 지목한다. 정서주는 “본인이 잘하는 것 말고도 다양한 장르의 노래를 준비하라”며 꿀팁을 전한다. 실제로 예고 입학 시험에서 팝송을 불렀다는 정서주는 레이디 가가의 노래를 부르며 영화의 한 장면을 떠오르게 만드는 목소리로 수석 클래스를 입증한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr