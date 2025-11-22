프러포즈에 100억 태웠다…김대희 "야경쇼 너무 멋져서"('독박투어4')

/ 사진=텐아시아DB

사진제공=채널S, SK브로드밴드

‘독박즈’가 칭다오의 화려한 야경에 ‘동공 대확장’을 일으킨다. 김대희는 중국 부자의 프러포즈 일화를 전해 놀라움을 자아냈다.22일( 밤 9시 방송하는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 26회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 칭다오의 야경 명소이자, 중국 최고 등급(5A) 관광지인 ‘5.4광장’을 거쳐 ‘타이동 야시장’을 여행한다.‘독박즈’는 중국 근대사의 상징이자, 칭다오 야경의 중심인 ‘5.4 광장’에 입성한다. 거리를 거닐던 중, 유세윤은 “내 중학교 동창인 ‘절친’이 이 근처에 사는데 부를까?”라고 슬쩍 묻는다. 김준호는 “불러! 와서 ‘독박 게임’ 같이 하자고 해~”라며 호응한다. 과연 유세윤의 ‘30년 지기’ 절친이 칭다오 여행에 깜짝 등판할지 관심이 쏠린다.김대희는 “곧 ‘5.4 광장’ 야경쇼가 시작된다. 이 야경쇼가 너무 멋져서 중국 부자가 프러포즈를 위해 한화로 약 108억원을 썼다고 한다”고 설명한다. 이에 홍인규는 “그거 나 주지…”라는 현실 반응을 보여 모두를 폭소케 한다.드디어 고층빌딩을 비추는 화려한 야경쇼가 시작됐다. ‘독박즈’는 “라스베이거스 같다!”, “홍콩보다 화려한데?”라며 경탄한다. 아름다운 야경을 눈에 담은 ‘독박즈’는 다음으로 칭다오 최대 규모인 ‘타이동 야시장’을 보러 간다. 야시장에 도착하자 김대희는 “이곳에 ‘주식 맥주’가 있는데, 잘 팔리는 맥주는 ‘상한가’이고, 덜 팔리는 맥주는 ‘하한가’로 표시된다고 한다”고 말한다. 이에 김준호는 “전광판으로 맥주 시세를 확인할 수 있다고? 대박이다!”라며 ‘칭다오 맥주 거래소’에 큰 관심을 보인다.과연 김대희가 언급한 ‘칭다오 맥주 거래소’가 어떠할지, 그리고 유세윤의 중학교 절친이 ‘독박즈’의 칭다오 여행에 깜짝 합류할지는 22일 밤 9시 방송하는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 26회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr