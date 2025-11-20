사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 온·오프라인을 넘나드는 다채로운 행보로 전 세계 팬들과 소통하며 글로벌 존재감을 확대해 나가고 있다. 내년 초 계약 만료를 앞뒀다고 알려진 제로베이스원은 지난 8월 활동 기간에 관해 "지속해서 논의 중"이라고 공식 입장을 밝혔다. 그런 가운데 3개월이 흐른 지금 이 시점까지 확답은 내리지 않은 상태다.지난 10월 서울에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''의 포문을 연 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지금까지 방콕, 사이타마, 쿠알라룸푸르, 싱가포르를 차례로 뜨겁게 달구며 글로벌 인기를 과시했다.진행될 타이베이와 홍콩까지 모두 7개 지역에서 총 12회 공연에 가지는 제로베이스원은 월드투어를 통해 국내외 팬들과 직접 만나는 한편, 다양한 방식으로 활발히 팬들과 소통하고 있어 화제를 모으고 있다.제로베이스원은 월드투어 일정을 소화하는 가운데 공연이 끝난 뒤면 공식 SNS 라이브를 진행, 그날의 후기를 나누며 남다른 팬 사랑을 입증했다. 그뿐만 아니라 제로베이스원은 틈틈이 팬들이 좋아할 만한 다양한 챌린지에 도전하고, 팬들이 궁금할 만한 일상의 소소한 순간을 담은 사진을 업로드해 눈길을 끌었다. 특히 BTS 제이홉과 르세라핌 허윤진 그리고 안무가 카니 등이 직접 게시물에 반응을 남기며 더욱 관심을 끌기도 했다.제로베이스원은 또한 공식 유튜브 채널에 자체 콘텐츠도 활발히 올리며 국내외 팬들과 친근하게 만났다. 최근 석매튜는 숙소 내 본인의 공간에서 PC 공포 게임을 진행하며 팬들과 소통을, 박건욱은 공연장 백스테이지에서 멤버들에게 즉석 퀴즈를 내며 훈훈한 케미를, 김태래는 백현의 '놀이공원 (Amusement Park)'을 커버해 색다른 보컬의 매력을 선사했다.대규모 아레나 급 월드투어를 성황리에 진행 중인 제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'로 미국 '빌보드 200'에 23위로 자체 신기록 경신 후 세부 차트에 10주 연속 이름을 올리고 있다. 이어 제로베이스원은 일본 EP 1집 '프레젠트(PREZENT)'와 스페셜 EP '아이코닉(ICONIK)'으로 2025년에만 일본 레코드협회(RIAJ) 플래티넘 인증을 2연속 획득하며 '글로벌 톱티어'로서 주요 음악 시장 내 입지를 더욱 굳건히 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr