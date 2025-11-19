최고의 투샷이 탄생했다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
이날 배우 손예진과 현빈은 '인기상'을 나란히 수상했다. 손예진은 출산 후 복귀작이었던 ‘어쩔수가없다’로, 남편 현빈은 ‘하얼빈’으로 시상식에 참석했다.
손예진은 “신랑과 함께 받아 더 기쁘다”고 말했고 현빈 역시 “‘사랑의 불시착’ 후 오랜만에 함께 무대에 섰다. 잊지 못할 추억이 될 것 같다”며 기쁨을 드러냈다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
