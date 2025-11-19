텐아시아 DB

최고의 투샷이 탄생했다.19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.이날 배우 손예진과 현빈은 '인기상'을 나란히 수상했다. 손예진은 출산 후 복귀작이었던 ‘어쩔수가없다’로, 남편 현빈은 ‘하얼빈’으로 시상식에 참석했다.손예진은 “신랑과 함께 받아 더 기쁘다”고 말했고 현빈 역시 “‘사랑의 불시착’ 후 오랜만에 함께 무대에 섰다. 잊지 못할 추억이 될 것 같다”며 기쁨을 드러냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr