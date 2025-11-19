텐아시아 DB

배우 안보현이 신인남우상을 수상했다.19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.이날 안보현은 영화 '악마가 이사왔다'로 신인남우상을 받았다. 그는 "'악마가 이사왔다'를 찍을 수 있어서 행복했다. 나를 빛내준 윤아 씨, 성동일 선배님과 배우들 너무 고맙다. 길구를 만나게 해주신 이상근 감독님과 PD님도 감사하다"고 말했다.이어 "내가 복싱선수로 오랫동안 살아왔었고 학창시절을 보내왔다. 그때 봤던 영화가 '주먹이 운다'였다. 그걸 보면서 나도 배우를 한 번 해보고 싶다는 생각을 한 계기가 됐는데, 이 자리를 빌려서 류승완 감독님과 (제작사) 강혜정 대표님께 감사드린다. 오늘 아버지 생신인데, 정말 귀한 선물을 받았다"고 행복해했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr