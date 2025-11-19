텐아시아 DB

배우 이성민이 '어쩔수가없다'로 남우조연상을 받았다.19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.이날 이성민은 “정말 기대를 안 했다면 거짓말이다. 그래도 설마했다. 늘 와서 손바닥에 불 나도록 박수만 치다 갔는데, 오늘따라 박수를 유난히 많이 쳤다”라며 “수상소감을 준비해야 하나 늘 고민을 했는데 이번엔 정말 준비를 못 했다. 이 상은 받을 수 없는 역할이라고 생각했는데, 이렇게 주셔서 너무 감사하다”고 말했다.이성민은 이어 “무엇보다 나에게 멋진 캐릭터를 주신 박찬욱 감독님 덕분. 감독님은 지금 미국에서 병헌 씨(이병헌)와 함께 작업 중인데, 많이 고생하고 계신 걸로 안다. 우리 영화가 좋은 성과를 거두길 바라겠다. 감사하다. 사랑한다”고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr