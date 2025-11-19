사진=텐아시아DB

방송인 추성훈이 '골(Goal) 때리는 그녀들' 경기장에 방문했다.19일 방송되는 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'에서는 FC국대패밀리와 FC월드클라쓰의 결승전이 그려진다.두 팀의 매치업은 약 3년 5개월 만에 성사되어 더욱 기대가 모인다. 특히 국대패밀리가 월드클라쓰를 상대로 2전 전승의 우위를 점하고 있어 긴장감이 한층 더해진다고. 과연 국대패밀리가 우세한 전적을 바탕으로 월드클라쓰를 격파하고 챔피언 자리에 오를 수 있을지 관심이 쏠린다.지난 G리그에서 우승 후보로 주목받았지만 4강에서 탈락하며 아쉬움을 남겼던 국대패밀리에게 이번 결승은 그 어느 때보다 절실한 무대다. 팀 내 유일한 우승 경험자 박승희는 "다시 결승에 오기까지 정말 오랜 시간이 걸렸다. 모두가 노력한 끝에 결승까지 오게 되어 기쁘다"며 벅찬 소감을 전했고, 결승 진출의 주역 박하얀도 "오늘 꼭 승리해서 우승하겠다"는 강한 의지를 드러냈다.한편, 이날 경기장에는 대세 아조씨 추성훈이 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 구단주를 연상케 하는 화려한 비주얼로 모습을 드러낸 그는 소속사 동료 박하얀과 김민지가 속한 국대패밀리를 응원하며 경기를 지켜봤다고. 추성훈의 특급 응원이 국대패밀리의 약 3년 4개월 만의 우승 도전에 힘을 보탤지 관심이 집중된다.'골 때리는 그녀들'은 이날 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr