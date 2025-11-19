김희선, 복귀 후 제대로 일냈다…6년 만에 단독 메인 쾌거 ('다음생은')

사진제공=TV조선

김희선이 인턴 시작부터 ‘레전드 귀환’의 존재감을 증명했다.TV CHOSUN 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’ 4회에서는 조나정(김희선 분)이 돌발 사고 속에서 기회를 잡아 6년 만에 생방송 메인 쇼호스트로 긴급 투입되는 과정이 그려졌다.나정은 꿈에 그리던 홈쇼핑에 입성했지만, 시작부터 쉽지 않았다. 특히 가장 관계가 좋지 않았던 후배 예나(고원희 분)가 멘토로 배정돼 노골적인 견제를 이어갔다. 그러자 나정은 “나 좀 이끌어줘. 6년 동안 많이 놓쳤어"라며 예나에게 먼저 손을 내밀었다. 꿈에 부풀어 기대에 찼던 얼굴이 당황으로 물드는 표정 변화는 경단맘이 사회에서 마주하는 현실적 어려움의 단면을 생생하게 보여줬다.김희선의 연기 절정은 회식 장면에서 드러났다. 과중한 업무로 뒤늦게 합류한 나정은 고기 한 점 먹지 못한 채 상사들의 비위를 맞춰야 했다. 과자로 허기를 달래며 탬버린을 흔드는 모습은 애잔한 공감을 불러일으켰다. 밝은 노래 가사와 대비되는 나정의 어둡고 초조한 눈빛, 이웃 언니에게 맡겨둔 아들들을 향해 급히 뛰어가는 불안한 표정, 허겁지겁 먹는 늦은 저녁, 위로에 끝내 터지는 미안함과 속상함의 눈물까지 다시 일을 시작한 엄마의 고충이 디테일하게 담겼다.현실은 어려웠지만 나정은 자신에게 온 기회를 놓치지 않았다. 그러던 중 예나가 벌에 쏘이며 방송 펑크 위기가 발생했고, 상무의 지시로 나정은 6년 만에 단독 메인 생방송에 서게 됐다. 긴장한 것도 잠시 심호흡 후 단숨에 프로의 눈빛으로 돌아오는 순간 프로 그 자체였다.방송을 마치고 모두가 잠든 버스 안에서 상무의 전화를 받은 뒤, 홀로 조용히 기쁨의 눈물의 눈물을 흘리는 김희선의 연기는 시청자들까지 뭉클하게 만들었다.‘다음생은 없으니까’는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송되며, 넷플릭스에서도 스트리밍된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr