“일본 아역배우처럼 생겨”…아모띠의 국적 해명, 잦은 태닝 때문에(‘살롱드립’)

인플루언서 아모띠가 국적을 밝혔다.지난 18일 'TEO 테오' 채널에는 '싸우고 시펑? 피나고 시펑? 피지컬 비하인드 듣고 시펑?! EP. 115 김동현 아모띠'라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 김동현은 아모띠와 '피지컬:100 시즌2'로 친해진 사이라고 밝히며 "그전엔 잘 몰랐다. 소개 들었을 때 외국 사람인가 싶었다"고 너스레를 떨었다.장도연은 "일본 아역배우처럼 생겼다. 순수미가 있다"고 했고, 아모띠는 "내 연관 검색어를 보면 국적과 혼혈이 뜬다. 주변에서 국적을 묻기도 하더라. 조부모님, 부모님, 친인척 모두 한국인이다. 태닝 때문에 까만 것"이라며 한국인이 맞다고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr