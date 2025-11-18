'백도빈♥' 정시아, 결국 속내 밝혔다…"좋은 아내 위해 노력했나" 눈물 ('두집살림')

백도빈, 정시아 부부의 새로운 매력이 공개된다.
18일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC ‘대놓고 두 집 살림’에서 백도빈은 ‘두 집 살림’을 위해 챙겨온 짐을 공개하며 모두를 놀라게 한다. 청소 밀대로 ‘왓츠 인 도빈 백’을 시작한 정시아는 “아들 시합 때문에 숙소에 머무는 일이 많아 청소용품을 꼭 챙긴다”라고 설명하며 “숙소 사장님에게 체크인했을 때보다 더 깨끗이 치워져 있어서 감사하다는 인사도 받았다”라고 후일담을 소개한다. 장윤정은 “나도 꼭 청소하고 나온다”라고 공감하며 공통점 찾기에 나선다.
백도빈이 항상 휴대하는 영양제와 마사지 오일이 소개되자, 장윤정이 사용하는 제품과 동일한 것으로 밝혀져 두 사람 사이 도플갱어 급 공감대가 형성된다. 도경완은 “우리 집에 다 있으니, 몸만 들어오시면 된다”라고 농담을 던져 웃음을 자아낸다. 백도빈, 정시아 부부는 서로의 낯선 모습을 돌아보며 솔직한 속마음을 털어놓는다. 정시아는 “내가 남편을 제일 잘 안다고 생각했는데, 몰랐던 부분이 있었다”라며 눈물을 보인다. 이어 “한때는 배우 양조위를 닮은 멋진 남편이었는데 너무 부려 먹기만 한 것 같다”라고 눈물의 이유를 설명한다.
이후 인터뷰에서도 정시아는 “좋은 엄마가 되려고 노력했는데, 좋은 아내가 되기 위해서는 내가 노력했을까”라고 진심 어린 후회를 보이며 스튜디오를 뭉클하게 만든다. 처음 듣게 된 아내의 진심에 백도빈은 “이렇게까지 생각할 줄 몰랐다”라며 속마음 토크를 이어간다. 오랜 세월 함께해 온 부부가 서로에 대해 새롭게 알아가는 대화가 어떤 공감과 감동을 선사할지 관심이 집중된다.
한편, 정시아는 2009년 3살 연상의 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 백도빈은 배우 백윤식의 아들이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
