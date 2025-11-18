사진=텐아시아DB

배우 한혜진의 친언니와 결혼한 배우 김강우가 "평소 부끄럽지 않은 아빠가 되기 위해 두 아들과 함께 역사 공부를 하고 있다"고 말했다.18일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 대하드라마 '문무(文武)' 제작보고회가 열렸다. 행사에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 조성하, 김영조 감독이 참석했다.'문무'는 약소국 신라가 강대국 고구려와 백제, 그리고 당나라까지 넘어선 끝에 마침내 삼한을 하나로 묶은 위대한 통합의 서사를 그린다.극 중 김강우는 신라 최초의 진골 출신 왕이자 김법민의 아버지인 김춘추 역을 맡았다. 김강우는 "김춘추는 아주 냉정하고 냉철한 전략가이면서도 외교관 기질을 가지고 있는 인물이다. 또 내면에는 아픔도 지니고 있어 두 가지의 모습을 보여주는 그런 캐릭터다"라고 설명했다.작품을 선택한 이유를 묻자 그는 "대본이 재밌었다"라며 "'문무' 대본을 처음 봤을 때 살아있는 무협지를 보는 것 같은 기분이었다"고 답했다. 작품을 위해 여러 노력을 기울이고 있다는 김강우는 "평소 부끄럽지 않은 아빠가 되기 위해 두 아들과 함께 역사 공부를 하고 있는데 '문무'를 찍게 되면서 더 열심히 공부하고 있다"라며 웃어 보였다.'문무'는 2026년 중 방영된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr