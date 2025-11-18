QWER/ 사진 제공=타마고 프로덕션

QWER(큐더블유이알)의 글로벌 항해가 순풍을 탔다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 데뷔 첫 월드투어 '2025 QWER 1ST WORLD TOUR 'ROCKATION''(이하 'ROCKATION')에 돌입한 가운데 지난 10월 31일(이하 현지시간) 브루클린을 시작으로 애틀랜타, 버윈, 미니애폴리스, 포트워스, 휴스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스까지 미주 8개 도시를 뜨겁게 달궜다.'ROCKATION'은 '록을 노래하며 여행한다'라는 의미를 담고 있는 QWER의 데뷔 첫 월드투어다. QWER은 'Discord', '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기' 등 대표곡을 포함한 알찬 세트리스트로 매 공연을 꾸미고 있다.특히, QWER은 경쾌하면서도 청량한 밴드 사운드는 물론 '사랑하자', '대관람차'를 편곡해 감성적인 매력까지 아우르며 한층 진화한 음악적 역량을 발휘했다. 풍성한 음악의 향연 속에 다채로운 무대 연출이 더해져 몰입도를 극대화했다.QWER의 세심한 팬 사랑도 엿볼 수 있었다. QWER은 공연장을 찾은 팬들에게 고마운 마음을 전하기 위해 샌드오프 이벤트를 개최하는가 하면, 무대 위에서 라이브 방송을 진행하는 등 온라인과 오프라인을 뛰어넘는 국내외 팬들과의 밀접한 교감이 돋보였다.서울을 거쳐 미주 지역 8개 도시 공연을 성료한 QWER은 오는 2026년 1월 3일 마카오에 이어 쿠알라룸푸르, 홍콩, 타이베이, 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 싱가포르에서 월드투어 'ROCKATION'을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr