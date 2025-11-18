사진=배우 김사랑 SNS

배우 김사랑이 변함없는 미모를 뽐냈다.김사랑은 17일 자신의 소셜미디어에 파란색 하트 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김사랑은 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 찍고 있다. 얼굴 대부분이 가려져 있음에도 투명한 피부와 맑은 눈빛이 돋보인다. 자연스러운 헤어스타일과 여유로운 표정에서 특유의 청순하고 우아한 분위기가 전해진다.김사랑은 화려한 메이크업 대신 편안한 차림으로 일상의 모습을 담았다. 과한 꾸밈 없이도 단정한 인상이 돋보였고, 차분한 색감의 의상으로 세련된 감각을 더했다.곧 48세를 앞둔 김사랑은 여전히 고혹적인 미모로 시선을 끌고 있다. 자연스러운 스타일링 속에서도 나이를 가늠하기 어려운 동안 비주얼을 보여줬다.한편 김사랑은 최근 쿠팡플레이 예능 'SNL코리아'에 출연해 활약했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr