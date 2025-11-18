최산, 섹시함이 무기

에이티즈 최산이 남친짤을 생성했다.17일 최산은 자신의 계정에 “1117”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최산은 검정색 코트를 입고 훈훈함을 뽐냈다. 따뜻한 가을 스타일링을 선보였다.한편 에이티즈는 최근 신라면세점 홍보 모델로 발탁됐다.2018년 데뷔한 에이티즈는 2021년 미니 7집으로 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 첫 진입, 2023년 정규 2집으로 같은 차트 1위에 오르는 성과를 이뤘다. 이어 지난해 11월에는 미니 11집으로 두 번째 '빌보드 200' 1위를 달성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr