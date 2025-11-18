/ 사진=텐아시아DB

배우 이민정이 러닝 열풍에 의문을 드러냈다.18일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '애들은 가라. 육아동지들과 떠나는 해방캠핑. 이요원 광광 울고 감'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 제작진의 '최신곡 플레이' 요구에 "요즘 '골든'이 1위 아니냐. 서이가 좋아해서 맨날 듣는다"고 밝혔다.이민정은 '케이팝 데몬 헌터스' 루미 가창자이자 작곡가인 이재에 대해 "얘를 어렸을 때 본 사람으로서 너무 기분이 좋더라. 준비되어 있다가 성공하니까"라고 말했다.이재는 이민정-이병헌 부부 결혼식 주례를 봐준 신영균의 손녀로 잘 알려져있다.이병헌 또한 '케데헌' 귀마 역으로 목소리 열연을 펼친 바. 이민정은 "남편은 도와주는 의미로 했는데, 이렇게 잘 될 줄 몰랐다고 하더라. 지금 시즌2 만든다고 해서 '그때는 형체 있냐'고 물었다"고 밝혀 웃음을 선사했다.이민정은 한남대교부터 동작대교까지 6km 러닝 하는 지인의 권유에 "왜 뛰어야 해, 차가 있는데?"라며 "이병헌이 뛸 때마다, 서이를 데리고 가라고 한다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 지인은 "한강에서 뛰면 물이 좋다. 아마 맨날 간다고 할 거"라고 설득해 폭소를 유발했다.이요원은 "유산소 운동 안 좋아해? 그럼 무슨 운동 좋아하냐"고 물었다. 골프광인 이민정이 "알면서 뭘 묻냐고"고 하자 남편이 골프선수 출신인 이요원은 "골프는 운동이 아니"라고 단호하게 말했다.한편, 이민정은 2013년 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr