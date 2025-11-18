사진=유튜브 '핫이슈지'

사진=유튜브 '핫이슈지'

사진=유튜브 '핫이슈지'

사진=유튜브 '핫이슈지'

사진=유튜브 '핫이슈지'

사진=유튜브 '핫이슈지'

사진=유튜브 '핫이슈지'

'핫이슈지' 개그우먼 이수지가 발레룩을 뽐냈다.18일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '에겐녀 뚜지의 출근 VLOG ㅣ163cm•48kg•wave | 출근 도시락 미라클 모닝 출근룩 OOTD 취발러의 삶'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이수지는 '에겐녀 뚜지'의 브이로그를 공개했다. 기상 직후 건강 관리를 위해 공복 영양제를 챙긴 그는 "색깔 너무 귀엽죠? 피부를 위해 아이돌분들도 비타민C를 먹는다고 하더라"고 밝혀 웃음을 안겼다.출근 전 한입 도시락을 싸던 이수지는 작은 통에 밥을 꾹꾹 눌러 담다가 숟가락 휘어져 민망한 미소를 지었다. 우여곡절 끝에 한입 도시락을 완성한 그는 "귀여워"를 연발하며 에겐녀 매력을 발산했다.퇴근 후 발레 학원에 도착한 이수지는 "취발러(취미로 발레를 하는 사람) 등장"이라며 발레룩을 공개했다. 그는 "상체 라인이 잘 드러나는 블랙에 제 wave 체형을 잘 담아주는 A라인 스커트를 매치했다"고 설명했다.발레 연습을 한 이수지는 "발레하는 제 모습이 한 마리의 백조 같다"고 표현해 웃음을 선사했다.취침 전 이수지는 "자기 전 루틴으로 꼭 일기를 쓴다. 저 자신과 깊게 대화하는 느낌이더라. 스스로와 조금 더 친해지는 시간이랄까"라고 이야기했다.그러면서 "오늘은 '미움받는 용기'에 대해 알게 됐다. 모든 사람이 나를 좋아할 순 없는 법. 오히려 이 사실을 인정하고 나니 조금 편안해졌다. 나는 오늘 조금 더 어른이 된 걸까?"라고 자신을 돌아봐 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr