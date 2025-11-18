사진=텐아시아DB

사진제공=KBS

'문무(文武)'의 연출을 맡은 김영조 감독이 "이현욱 배우의 미모가 뛰어나기 때문에 여심을 저격할 수 있을 것"이라며 너스레를 떨었다.18일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 대하드라마 '문무' 제작보고회가 열렸다. 행사에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 조성하, 김영조 감독이 참석했다.'문무'는 약소국 신라가 강대국 고구려와 백제, 그리고 당나라까지 넘어선 끝에 마침내 삼한을 하나로 묶은 위대한 통합의 서사를 그린다.김 PD는 "일본까지 하면 다섯 나라가 생존을 건 엄청난 싸움을 하게 되는데 이게 우리 현실과도 맞닿아있다고 생각해 연출을 맡게 됐다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "특히 역사에서 김법민이 보여준 상상조차 못 했던 전략을 보고 푹 빠졌다. '우리나라에 이런 왕이 있었나'라는 생각이 들어서 '문무'를 통해 김법민의 존재를 시청자들에게 알려주고 싶었다"고 말했다.김법민 역을 맡은 이현욱의 외모를 칭찬하기도 했다. 김 PD는 "이현욱의 미모가 뛰어나다. 대하드라마가 어떻게 보면 투박해 보일 수 있는데 이현욱이 나와서 여심을 저격할 수 있지 않을까 싶다"라며 너스레를 떨었다.'문무'는 2026년 중 방영된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr