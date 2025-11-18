16.0%→21% 최고 시청률 찍고 돌아왔다…이제훈, '모범택시3' 대상 2관왕 정조준 [TEN스타필드]

《태유나의 듣보드뽀》

사진=조준원 기자

사진제공=SBS

사진제공=SBS

사진=조준원 기자

전회차 두 자릿수 시청률 기록, 최고 21%를 돌파한 '모범택시'가 2년 만에 시즌3로 돌아온다. 모범택시 이전 시즌은 사적 복수 대행 서비스라는 신선한 소재와 다양한 부캐 열전, 권선징악의 카타르시스로 흥행에 성공했다. 이번 시즌에 대한 시청자들의 기대 역시 크다.오는 21일 첫 방송되는 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 동명의 웹툰이 원작이다. 오상호 작가가 시즌1, 2에 이어 이번 작품도 집필했다.'모범택시'는 SBS 대표 시즌제물이다. 2021년 방송된 시즌1은 최고 시청률 16.0%를 기록했고, 2023년 공개된 시즌2는 21.0%를 찍어 시즌1보다 흥행 성적이 더 좋았다. 아시아 OTT 플랫폼 Viu에서도 공개 열흘 만에 전 세계 16개국에서 가장 많이 시청한 작품 1위를 차지했다. 주연 배우 이제훈은 'SBS 연기대상'에서 시즌1으로 최우수 연기상, 시즌2로 대상 트로피를 거머쥐었다.'모범택시' 시리즈의 가장 큰 장점 '무지개운수' 5인방의 케미스트리다. 이제훈을 필두로 표예진, 김의성, 장혁진, 배유람의 관계성이 웃음과 감동을 모두 잡는다. 에피소드마다 펼쳐지는 캐릭터들의 부캐 플레이 역시 '모범택시'에서 빼놓을 수 없는 관전 포인트다. 2회 분량마다 하나의 에피소드를 다루고 있어 짧은 콘텐츠에 익숙해진 시청자도 보기 편하다는 장점이 있다. 해외 취업 청년 감금 폭행 살인사건부터 성착취물 공유방 사건, 사이비종교 등 실제 사회에서 찾아볼 수 있는 범죄들을 소재로 채택해 몰입도를 높였다.다만 일부 시청자들은 이 작품의 스토리 전개가 유치하다며 다소 아쉽다는 반응을 보이기도 했다. 한 시청자는 "부캐에 집중하다 보니 전개가 다소 억지스럽게 느껴진다"고 꼬집었다. 다만 다수의 시청자는 "통쾌한 액션과 배우들의 케미 덕에 이 작품은 여전히 믿고 볼만 하다"는 반응을 보인다.'모범택시3'를 향한 SBS의 기대 역시 남다르다. SBS 측은 18일 오후 3시에 한 제작발표회에 앞서 SBS 사옥에서 배우들과 함께 레드카펫 행사를 했다. 이후 배우들은 팬들과 만났다. 매우 이례적인 행사로, '모범택시3'를 향한 SBS의 기대를 엿볼 수 있다.제작발표회에서 강보승 감독은 "'시즌 3'가 모범택시의 최종장이다. 3부작이 완결성이 있는 구조다"라며 "마지막인만큼 최선을 다해 만들었다"고 말했다. 김의성도 "영원할 순 없다"면서도 "'모범택시' 생명은 김도기의 도가니 상태에 따라 달라질 것"이라고 말해 여지를 남겼다. 이전 시즌들의 인기를 뛰어넘을 수 있을지에 대해 이제훈은 "감히 말씀드리기는 힘들지만, 더 깊어진 통쾌함이 있을 것 같다. 이번 시즌도 응원받으리라 믿는다"고 말했다.올해 SBS 금토드라마는 지상파 3사 중 가장 흥행했다. 그중에서 '보물섬'이 최고 시청률 15.4%를 기록하며 가장 좋은 성적을 거뒀다. 현재 '모범택시3'의 경쟁작은 tvN '태풍상사', MBC '이강에는 달이 흐른다' 등이다. 현재 방송 중인 작품 중 시청률 두 자릿수를 기록하는 작품은 없다. '모범택시3'가 시즌 이전 시즌의 시청률을 돌파하고 새로운 기록을 쓸 수 있을지, 이제훈이 또 한 번 대상의 영광을 안을 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr