2009년 모델 야노시호와 결혼한 방송인 추성훈이 예능 '셰프와 사냥꾼'에 출연한다.채널A가 내년 1월 자급자족 생존 미식 탐험 예능 '셰프와 사냥꾼'을 선보인다. '셰프와 사냥꾼'은 극한의 자연에서 야생 식재료를 직접 사냥해 요리로 완성해 맛보는 포맷으로 '사냥'과 '요리'라는 원초적 경험을 극대화한 정글 예능 프로그램이다.APEC 정상회의 만찬을 총괄한 스타 셰프 에드워드 리와 추성훈이 출격하는 가운데, 예능 치트키 임우일과 예능계 블루칩 김대호 전 아나운서까지 합류해 초강력 라인업을 완성했다.'셰프와 사냥꾼'은 출연진이 직접 잡은 사냥감을 세계적인 스타 셰프의 손끝에서 완성도 높은 요리로 재탄생시키며 다른 프로그램과의 차별화를 꾀했다. 또 박진감 넘치는 사냥과 야생 식재료로 완성되는 미식의 기쁨까지 다채로운 재미가 예고된다.제작진은 "극한의 자연에서 벌어지는 인간의 본능과 원초적인 순간들을 담아내고자 했다"며 "에드워드 리, 추성훈, 임우일, 김대호라는 이색 조합이 야생에서 어떤 케미를 보여줄지, 사냥에 임하는 이들의 진정성과 특별한 만찬이 완성되는 감동의 순간을 기대해 달라"고 전했다.'셰프와 사냥꾼'은 내년 1월 8일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr