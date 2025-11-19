사진=매니지먼트 런

2011년 B1A4로 데뷔한 진영이 첫 중화권 무대에 입성했다. 앞서 그가 출연한 ENA 드라마 '착한 여자 부세미'는 지난 4일 7.1% 최고 시청률을 찍으며 유종의 미를 거뒀다.지난 17일, 제62회 '금마영화제'에 공식 초청된 진영은 대만 오리지널 영화 '1977년, 그 해 그 사진'(배급 워너브라더스)의 주역으로서 당당히 레드 카펫에 입성했다. 중화권에서 가장 권위 있는 시상식 중 하나인 '금마영화제'는 진영의 공식적인 중화권 활동의 시작을 알리는 행사인 만큼 그 의미가 특별하다.제작 소식과 동시에 이미 각국에서 기대작으로 손꼽을 만큼 높은 관심을 받았던 대만 오리지널 영화 '1977년, 그 해 그 사진'은 1977년 대만 중리를 배경으로 한 작품으로, 혼란과 희망이 공존하던 시대에 세 명의 청춘들이 자신의 꿈을 펼쳐내는 로맨스 시대극이다. 극중 진영은 아픔을 딛고 대만으로 떠난 태권도 코치 '김호희' 역으로 새로운 도전에 나섰다고 알려져 화제를 모았다.넷플릭스 '희생자 게임', 영화 '여름날의 레몬그라스' 등에 출연한 대만의 라이징 스타 이목과 호흡을 맞추며 국적을 뛰어넘는 우정과 사랑, 그리고 희망의 메시지를 전달한 진영은 현장에 모인 취재진과 팬들의 열렬한 호응 속에서 '금마영화제'의 레드 카펫을 밟았다.이번 영화제를 통해 최초로 영화를 상영하고 관객들과 처음 GV를 개최하는 등 한국을 대표하는 배우로서 '금마영화제'에 참석해 자리를 빛낸 진영은 K-뷰티 브랜드인 '초슈'의 대만 지역 광고 계약 체결에 이어 대만 글로벌 매거진의 12월 단독 화보를 장식하고, 오는 12월 24일 영화 개봉 이후에도 꾸준히 현지 활동을 이어 나갈 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr