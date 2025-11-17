[공식] '임지연♥' 이도현, 공개 열애 3년 만에 새출발 알렸다…소속사 사명 변경 "위에화→YH엔터"

사진=텐아시아DB
위에화엔터테인먼트가 사명을 변경한다.

17일 위에화엔터테인먼트는 YH엔터테인먼트로 사명 변경 소식을 발표하며 새로운 출발을 알렸다.
YH엔터테인먼트는 'Your Hope Here Unfolds'의 약자로, '희망'이 구체적인 행동과 경험을 통해 현실이 되고 세상으로 확장되어 나아가는 과정을 함께한다는 의미를 담은 이름이다. 아티스트와 팬 그리고 브랜드가 함께 단순한 꿈을 넘어 성장과 변화로 나아갈 전망이다.

YH엔터테인먼트 측은 "앞으로도 모두의 희망이 현실이 되는 순간까지 함께 성장할 수 있도록 행보를 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

현재 YH엔터테인먼트에는 2022년부터 임지연과 공개 열애 중인 이도현을 포함해 가수 최예나, 그룹 템페스트(TEMPEST), 배우 최우진, 고우진, 박천 등이 소속되어 있다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

