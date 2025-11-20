사진=SBS

'우주메리미'에 출연한 배우 배나라가 한층 깊어진 감정 연기로 강한 인상을 남겼다. 한편 이 드라마는 6회 방송에서 불법촬영·스토킹 등 범죄적 소재를 로맨스와 결합해 시청자들의 비판을 받았고, 문제의 클립 영상이 조용히 삭제되며 논란이 더욱 확산했다. 해당 내용은 현재 방심위에 민원이 접수됐다고 알려졌다.지난 14일과 15일 방송된 '우주메리미'에서 배나라는 백상현으로 분해 입체적인 감정 변화로 캐릭터의 서사를 완성해 극의 몰입도를 높였다. 앞서 그는 2013년 뮤지컬 '프라미스'로 데뷔했다.이날 방송에서 상현은 평소와 달리 차분하면서도 따뜻한 태도를 보여 시청자의 이목을 끌었다. 진경(신슬기 분)의 말을 떠올리며 잠시 생각에 잠긴 듯한 그는 보떼 그룹의 불법 로비 의혹이 밝혀지며 상황이 흔들리자 무언가 결심한 듯 단단히 굳힌 표정으로 궁금증을 자극했다.상현은 어린 시절을 보냈던 보육원을 찾아 수녀님과 인사를 나눴고, 봉사차 들른 진경과 우연히 마주치며 반가움을 표현했다. 함께 떡볶이를 먹으며 자신의 과거를 담담하게 털어놓던 그는 진경이 왜 이런 이야기를 하느냐고 묻자 "그냥 다 털어놓고 싶었다"고 솔직하게 답했다. 하지만 어디선가 마지막 정리를 하려는 듯한 분위기가 감돌아 궁금증을 더했다.마지막 회에서 상현은 한층 성장한 모습을 보여주며 캐릭터의 서사를 완성했다. 자신이 지은 죄에 대해서만 책임을 지겠다는 결단을 내리며 변화와 성찰을 보여줬으며, 재판 참석 전 진경과 만나 이야기를 나누며 후련한 모습을 보이며 두 사람의 관계에 묵직한 여운을 남겼다. 교도소 수감 중에도 꾸준히 진경과 편지를 주고받으며 두 사람은 관계를 이어갔고, 출소 후 우주(최우식 분)와 메리(정소민 분)의 결혼식에서 재회해 서로를 바라보며 미소 짓는 모습으로 따뜻한 엔딩을 장식했다.박지훈의 소속사로 알려진 YY엔터테인먼트와 계약을 체결한 배나라는 넷플릭스 오리지널 시리즈 'D.P. 시즌2'로 대중에게 짙은 존재감을 각인시킨 후 '약한영웅 Class 2', '당신의 맛'을 통해 다채로운 매력의 캐릭터를 선보이며 자신만의 확고한 색을 만들어가고 있다. 최근에는 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'에 출연 소식을 알리며 영역의 구분 없는 활약을 예고했으며, 지난 5일 공개된 디즈니+'조각도시'에서는 우비남 역할을 맡아 한층 더 넓어진 연기 스펙트럼을 보여주고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr