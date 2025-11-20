사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영이 부상 경험과 인간관계 고민, 상금 사용 방식 등을 직접 밝혔다.지난 19일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 안세영이 출연했다. 안세영은 올해 출전한 국제대회 13개 중 9개에서 우승해 세계랭킹 1위를 유지하고 있다.유재석이 "배드민턴 하면서 가장 힘들었던 시기가 언제냐"고 묻자 안세영은 2022 항저우 아시안게임 부상을 언급했다. 그는 "부상 이후 통증이 계속 남아 있었다. 예민해지기도 했고 정신적으로 많이 힘들었다"고 말했다. 이어 "결승에서 점프하는 순간 무릎에서 소리가 나면서 통증이 왔다. 슬개골 부분 파열이 있었다"고 설명했다.안세영은 통증을 참고 경기를 이어가 금메달을 획득했다. 2024 파리올림픽에서도 부상을 안은 채 출전해 금메달을 목에 걸었다. 그는 "부상은 예고 없이 오기 때문에 흔들릴 때가 많다. 하지만 그 과정이 저를 더 단단하게 만들었다"고 말했다.인간관계에 대한 스트레스도 털어놨다. 안세영은 "혼자 하는 종목이다 보니 사람에게 먼저 말을 거는 게 어렵다. 상대 시간을 뺏는 건 아닌지 걱정된다"고 말했다. 이어 "경기에서는 자신 있게 보이려고 하지만 일상에서는 아무것도 못하는 사람처럼 느껴질 때가 있다. 잘하는 게 배드민턴밖에 없다"고 솔직히 전했다.경기 분석 방식에 대해 그는 "침대 끝에 앉아서 '넌 왜 이렇게 쳤어, 뭐가 무서웠어' 하며 진 경기를 본다. 힘들지만 그 안에 답이 있어서 계속 본다"고 말했다.1위의 부담에 대해서는 "지키는 게 더 어렵다. 떨어지는 느낌을 알고 싶지 않아 더 열심히 하게 된다"고 말했다. 가장 행복한 순간으로는 "우승할 때"를 꼽았다.유재석이 상금 10억원에 대해 언급하자 안세영은 "언니들이 밥 사라고 하면 흔쾌히 산다. 은사님과 후배들에게 간식 사 갈 때도 있다"고 설명했다. 이어 "저는 사고 싶은 건 많지 않다. 최근 지갑 한 번 바꿨다. 동생 꾸며주는 걸 좋아해서 머리부터 발끝까지 챙겨줬다. 남에게 선물할 때 더 기쁘다"고 말했다.안세영은 앞으로의 목표로 "꾸준히 좋은 성적을 내고 다치지 않는 것"을 꼽으며 "눈앞의 대회부터 차근차근 우승을 쌓아가며 제 챕터를 만들어가고 싶다"고 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr