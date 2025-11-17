사진=텐아시아DB

사진제공=티빙

OTT 플랫폼 티빙(TVING)이 가수 임영웅의 'IM HERO TOUR 2025' 서울 마지막 공연을 독점 생중계한다.티빙은 VOD 중심의 일방향 OTT 모델에서 벗어나 이용자와 실시간으로 소통하고 경험을 공유하는 라이브 최강자 OTT 플랫폼 도약에 나선다. 이들은 11월부터 연말까지 독점 콘서트와 e스포츠, 크리에이터 콘텐츠 등 총 10편의 다채로운 라이브 라인업을 공개하며 팬덤 기반의 쌍방향 미디어 생태계 구축에 박차를 가할 계획이다.특히 이 콘텐츠들은 별도의 이용권 구독 없이 회원가입만으로 누구나 무료로 즐길 수 있다. OTT 접근성을 획기적으로 높이고 신규 이용자 유입을 극대화할 전망이다.먼저 화제의 크리에이터와 함께하는 '같이볼래?' 라인업을 강화해 눈길을 끈다. 지난달 침착맨과 함께 진행한 '귀멸의 칼날 같이 볼래?' 10시간의 정주행 라이브는 폭발적인 반응에 힘입어 월간 라이브를 확정했다. 오는 22일에는 '귀멸의 칼날: 무한열차편', 다음 달 13일에는 '귀멸의 칼날: 환락의 거리편' 방송을 예고해 기대를 모으고 있다.20일에는 유병재가 진행하는 '스몰토크를 멈추면 안 돼!' 티빙 독점 라이브가 첫선을 보인다. 낯선 사람과 대화를 풀어가는 유병재만의 현실 해법을 사연 접수자에게 직접 전수하는 신개념 토크가 펼쳐질 예정이다. 다음 달 8일에는 넉살과 함께하는 티빙 독점 라이브 콘텐츠도 공개된다. 높은 인지도와 강력한 팬덤을 보유한 두 크리에이터가 티빙에 처음 합류하며 이제껏 본 적 없는 새로운 토크 라이브의 묘미를 선사할 예정이다.강력한 팬덤을 가진 메가급 이벤트의 독점 라이브도 풍성하다. 연애 리얼리티 예능의 새로운 역사를 쓰고 있는 '환승연애4'는 라이브를 통해 막강한 팬덤 확장에 나선다. 시즌1부터 꾸준히 이끌어 온 이용진과 유라가 지난 8일 '환승연애 4 하이라이트 같이볼래?' 첫 라이브에 이어 오는 다음 달 5일 두 번째 라이브를 진행한다.연말을 장식할 콘서트와 시상식 라인업도 화려하다. 박보검, 김혜수 호스트를 비롯해 중화권 스타 양자경의 출연이 알려지며 더욱 큰 기대를 받고 있는 글로벌 K-팝 시상식 '2025 MAMA Awards'를 28~29일 양일간 생중계로 만나볼 수 있으며, 30일에는 국민 가수 임영웅의 'IM HERO TOUR 2025'의 마지막 공연을 독점 생중계한다.분야를 넓혀 글로벌 e-스포츠 라이브로 다양한 팬덤을 겨냥한다. 2025년 롤드컵 우승팀 T1을 초대해 진행하는 글로벌 이벤트 '레드불 리그 오브 잇츠 오운(Red Bull League of Its Own)'과 롤, 발로란트 매니아들을 위한 '레드불 PC방 테이크 오버'를 국내 OTT 최초로 생중계한다.티빙 관계자는 "국내 OTT 중 유일하게 다채로운 라이브를 통해, 화제의 크리에이터와 인기 IP의 확장을 꾀하며 이용자 시청 경험 만족도를 끌어올리고 있다"라며 "앞으로도 더욱 풍성한 라인업으로 이용자에게 차원이 다른 몰입도를 선사하며 소통하는 경험형 OTT로의 입지를 확고히 할 것"이라고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr