사진 = 최지우 인스타그램

배우 최지우가 변함없는 미모를 전했다.최근 최지우는 자신의 인스타그램에 낙엽 이모지와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최지우는 노랗게 물든 은행나무길을 배경으로 따뜻한 분위기를 자아냈다. 카키색 아우터에 청바지를 매치한 편안한 스타일링이 계절의 감성을 한층 더했다. 최지우는 가볍게 미소 지으며 카메라를 바라보고 이어진 사진에서는 길거리 간식과 함께 여유로운 하루를 즐기는 모습이 포착됐다. 자연스러운 헤어와 맑은 피부, 청초한 미소가 어우러져 세월이 비켜간 듯한 비주얼을 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "멋진 배우이자 엄마이자 나의 영원한 배우", "사랑스러워" 등 훈훈한 댓글을 남겼다.한편 최지우는 2018년 9세 연하의 비연예인 남편과 결혼해 2020년 46세에 얻어 스스로 ‘노산의 아이콘’이라고 밝힌 바 있다. 지난해 ‘슈돌’ 11주년을 맞아 새 MC로 합류한 최지우는 작품 일정으로 불가피하게 하차 소식을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr