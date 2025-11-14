이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

배우 윤미라가 최근 후배 배우들의 성형 수술에 대해 솔직한 의견을 밝혔다.13일 윤미라의 채널에는 "아들과 데이트, 2탄 청춘스타 박형준"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 절친한 배우 박형준과 만난 윤미라는 서로 근황을 나누며 화기애애한 시간을 보냈다. 윤미라는 박형준의 외모 변화를 보고 칭찬을 아끼지 않았지만, 이내 요즘 배우들 사이에서 성형 시술이 남발되는 현실을 지적했다.박형준이 "선생님은 미모가 역주행을 하신다"고 외모 칭찬을 했고, 이에 윤미라는 "얼굴에 손을 안 대서 그렇다. 요즘은 또 우리 남자배우들도 그렇게 손을 많이 대더라. (박형준의 얼굴을 보고) 손 안 댔지? 그러니까 자연스럽고 좋다"고 말했다.이어 박형준이 "병원도 예약해 두었는데"고 털어놨고, 윤미라는 "손 대지 말기로 약속하자. 대면 얼굴 다 망쳐놓는다"며 "연륜에 따른 주름도 아름답다"고 조언했다.윤미라는 특히 자연스러운 변화와 주름도 나름의 아름다움이라며, 세월이 주는 흔적을 받아들이는 것이 더 성숙한 미모 관리라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr