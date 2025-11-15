시청률 0%대 굴욕 썼는데…이찬원 '최강야구' 특별 캐스터 활약→티빙 단독 생중계

사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 '최강야구' 브레이커스의 두 번째 경기에서 특별 캐스터로 나서는 가운데, OTT 플랫폼 티빙(TVing)이 해당 경기를 단독 생중계한다.이번 경기는 브레이커스와 서울 야구 명문고 연합팀이 맞붙는다. 우수한 실력을 갖춘 고교 야구 유망주들이 대거 출격해 브레이커스와 대결을 펼칠 예정이다. 브레이커스가 쌓아온 저력을 다시 한번 증명하는 무대이자, 한국 프로야구를 이끌어 갈 차세대 스타들이 맞붙는 특별한 한판 승부로 주목받고 있다.서울 야구 명문고 연합팀에는 유명 선수들을 다수 배출한 덕수고, 서울고, 장충고, 경기고 등 14개 고등학교 선수들이 포함됐다. U-18 국가대표 출신 엄준상을 비롯해, 박현민, 용석민, 설재민 등 예비 2027 신인 드래프트 유망주들이 총출동한다고 해 야구팬들의 기대를 모으고 있다.이에 맞서는 '최강야구' 브레이커스는 영원한 4번 타자 김태균이 3번 타자로 나서며 또 한 번 브레이커스의 심장으로 복귀할 준비를 마쳤다. 또한 무실점 행진 중인 마운드의 언터처블 윤석민이 고교 유망주들의 방망이를 압도할 수싸움을 보여줄 예정이라고.이날 경기에는 야구에 애정이 많은 것으로 알려진 이찬원이 애국가 제창 및 특별 캐스터로 참여해 현장 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다. 팬들은 그라운드를 가득 메울 응원 열기와 생생한 현장의 긴장감을 티빙 독점 생중계로 실시간 감상할 수 있다.티빙 관계자는 "티빙은 프로야구, 테니스, UFC 등 다양한 스포츠 중계를 통해 선수들의 열정을 가까이 전달하고 있다"라며 "이번 '최강야구' 직관경기 생중계 역시 티빙의 스포츠 영역을 확장하고, 라이브 콘텐츠를 늘리고자 준비한 이벤트다. 앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 풍부한 시청자 경험을 제공하겠다"고 밝혔다.한편 지난 9월부터 방송된 '최강야구'는 방영 3주 만에 0%대 시청률에서 벗어났지만 지난 10일 방송된 125회에서 다시 0.9%의 시청률을 기록했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr