라이즈(RIIZE)의 공식 유튜브 채널 누적 조회수가 10억뷰를 넘어섰다.라이즈 공식 유튜브 채널은 11월 초 콘텐츠 누적 조회수 1,005,266,019회를 기록했다. 이는 유튜브 SMTOWN 채널 속 뮤직비디오를 제외한 콘텐츠만 카운트된 수치다. 더불어 라이즈가 2023년 데뷔한 보이그룹 중 최단 기간 내에 달성한 것으로 의미를 더했다.라이즈는 자신들의 성장사를 현재까지 80개 에피소드에 달하는 리얼타임 콘텐츠 ‘RISE & REALIZE’(라이즈 앤 리얼라이즈)로 꾸준히 선보였다. 특히 예능형 콘텐츠 ‘WE RIIZE’(위 라이즈), 멤버별 개성이 돋보이는 커버와 브이로그, 멤버 앤톤의 시선에서 일상을 기록한 ‘Anton’s POV’(앤톤스 피오브이) 숏폼 시리즈까지 다채로운 영상을 선사했다.오는 24일 싱글 ‘Fame’(페임) 발표를 예고한 라이즈는 새로운 자체 콘텐츠 ‘pre-alize’(프리얼라이즈)를 순차 공개하고 있다. 또 리스닝 세션, 녹음 현장, 안무 연습 등 여러 스포일러 장면을 통해 타이틀 곡 ‘Fame’에 대한 멤버들의 첫인상과 감상을 전하며 기대감을 쌓아가는 중이다.또한 오는 16일부터 막을 올리는 ‘Fame’ 발매 기념 일민미술관 특별 전시회에 앞서, 오늘(13일) 라이즈 공식 SNS 계정을 통해 ‘Silence before the Storm’(사일런스 비포 더 스톰)이라는 텍스트와 함께 이번 싱글의 콘셉트와 무드를 엿볼 수 있는 프리뷰 이미지도 오픈했다.한편, 라이즈 싱글 ‘Fame’은 타이틀 곡 ‘Fame’과 ‘Something’s in the Water’(썸띵스 인 더 워터), ‘Sticky Like’(스티키 라이크) 등 총 3곡이 수록되어 있다. 오는 24일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원으로 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr