사진제공=ENA

현재 6개의 연애 예능이 방영되고 있는 가운데 ENA가 새 예능 '디어 마이 엑스(Dear. My X)'를 공개한다.'디어 마이 엑스'는 전 연인과의 재회를 원하는 의뢰인의 사연을 드라마로 제작해 공개하고, 이를 바탕으로 스튜디오에서 MC와 의뢰인이 솔직한 이야기를 나누는 재회 전문 연애 상담 프로그램이다.MC로는 '무쇠소녀단2'에서 밝은 에너지로 사랑받은 배우 금새록, 차세대 예능 기대주로 주목받는 방송인 김지유, 유튜브 채널 '띱 Deep'의 크리에이터이자 배우인 김규남이 호흡을 맞춘다.오는 14일 첫 공개되는 영상에서는 전 연인을 그리워하는 마음을 담은 쇼츠를 만들어 1300만 뷰 조회수를 기록한 화제의 주인공이 출연한다. 녹화에서 많은 이들의 마음을 울린 의뢰인의 사연을 보며 금새록은 "생각한 것보다 더 울림이 크다"고 감동한다.ENA 제작진은 "'디어 마이 엑스'는 단순히 과거의 사랑을 돌아보는 것이 아니라, 사랑을 통해 자신을 다시 바라보는 진정성 있는 프로그램이 될 것"이라며 "누구에게나 잊히지 않는 이름, X를 다시 마주하는 순간을 함께해 달라"고 전했다.'디어 마이 엑스'는 오는 14일 첫 공개를 시작으로 매주 금요일 오후 6시 30분 '디어 마이 엑스' 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr