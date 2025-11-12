이정재♥임지연, '18살 나이차' 문제만이 아니다…민폐 여주에 로맨스 몰입 '뚝' [TEN스타필드]

《태유나의 듣보드뽀》

이정재♥임지연, 18살 나이차 로맨스에 민페 캐릭터까지

사진=텐아시아DB

/ 사진=tvN '얄미운 사랑'

사진=tvN

배우 이정재, 임지연의 로맨스에 대해 호불호가 갈리고 있다. '불호'의 주요 이유는 18살 나이 차이다. 둘 사이가 삼촌과 조카 같다는 것이다. 연기적인 합이 좋다는 긍정적인 목소리도 있지만, 유치한 설정과 비호감 여주 캐릭터가 극의 몰입도를 떨어트린다는 지적도 적지 않다.이정재, 임지연 주연의 tvN 월화드라마 '얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우 임현준(이정재 분)과 정의 실현에 목매는 연예부 기자 위정신(임지연 분)이 악연으로 얽히면서 벌어지는 일을 담은 로코물이다.두 사람을 캐스팅했다는 보도가 나왔을 때부터 로맨스 호흡에 대한 우려의 목소리가 나왔다. 로맨스 장르는 비슷한 연령대의 배우들이 호흡을 맞추는 게 자연스러운데, 열여덟 살 차이는 몰입을 방해하는 요인이 된다는 지적이었다.이정재는 제작발표회에서 "나이 차이는 극복해야 하는 게 아닌 것 같다"며 우려할 필요가 없다고 했다. 임지연도 "그 어느 또래 배우보다 훨씬 편하다. 극복할 게 없는 거 같다"고 거들었다. 이정재는 '얄미운 사랑'을 선택한 이유에 대해 "임지연이 나를 꽂아줬다"고 밝히기도 했다. 임지연은 이정재, 정우성이 설립한 아티스트컴퍼니 소속 배우며 '얄미운 사랑'은 아티스트컴퍼니가 스튜디오드래곤, 스튜디오앤뉴와 공동 제작한 작품이다.베일을 벗은 '얄미운 사랑'은 악연으로 만난 임현준, 위정신의 모습이 담겼다. 이후 위정신이 임현준이 연기하는 캐릭터에 '입덕'하게 됐고, 임현준은 소개팅 자리에서 '환골탈태'를 한 위정신의 모습에 반하면서 로맨스 기류가 형성되고 있다.그러나 이정재, 임지연의 로맨스 케미에 대한 시청자들의 반응은 싸늘하다. 두 사람 모두 베테랑 배우인 만큼 코믹 연기에 대한 평은 좋다. 그러나 로맨스 연기에 대해서는 몰입이 안 된다는 평가가 많다. 일부 시청자들은 "그냥 아빠와 딸 같다", "비주얼이 안 설렌다", "이정재 나이 때문에 몰입이 안 된다"고 쓴소리했다.억지스러운 전개와 올드한 연출도 문제다. 레드카펫에서 굴러 넘어져 팬티가 보이는 등 코믹적인 요소들이 다소 오버스럽다는 반응이다. 특히 민폐 여주 캐릭터에 대한 불호의 목소리도 크다. 명문대 출신 기자 캐릭터를 내세웠음에도 사람을 밟고 올라서서 도망치고, 병실에 무단 침입하고, 잘못을 했음에도 사과도 안 하는 등 무례한 인물로 비치기 때문이다. 이에 한 시청자는 "나이차는 무시하고 보려고 해도, 위정신 캐릭터가 너무 문제가 있는 것 같다. 보기 힘들 정도"라며 "비호감에 민폐가 짜증이 날 정도"라고 꼬집었다.'얄미운 사랑'은 시청률에서도 반등하지 못하고 있다. 1회 5.5%로 순조롭게 출발했지만, 2회 만에 4%대로 하락했다. 화제성도 저조하다. 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)에서 공개한 11월 1주 차 화제성 조사에서 '얄미운 사랑'은 TV-OTT 통합 순위 10위 안에 들지 못했다. 출연자 화제성에서는 이정재만 8위에 올랐다.코미디는 잡았지만 로맨스는 잡지 못한 '얄미운 사랑'. 두 배우의 나이 차이를 넘어 작품 자체의 문제를 꼬집는 목소리에 귀를 기울여야 할 때다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr