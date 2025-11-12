넷플릭스

배우 전소니가 실제 자신의 성격을 고백했다.지난 10일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다' 전소니와 인터뷰를 진행했다. ‘당신이 죽였다’는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 조은수(전소니 분)는 하나뿐인 단짝 친구 조희수(이유미 분)를 구하기 위해 끝까지 싸우는 인물.이날 전소니는 자신이 연기한 은수와 다른 실제 성격을 언급했다. 그는 "억울한 일이 생기면 발을 동동 구르다가 그냥 억울하게 끝난다. 당장 말 한마디도 바로 안 튀어나오고 뒤돌면 생각난다"고 말했다.그러면서 "지금까지 해온 캐릭터는 나와 정반대다. 내가 못 하니까 대사로라도 하고 싶은 것 같다"고 덧붙였다. 실제로 극 중 은수는 희수를 위해 끝까지 목소리를 내고 함께 싸워주는 인물이다.가정폭력을 다룬 이 작품 속 가해자들에게 한 마디를 해보라고 하자 "말하고 싶지 않다. 그냥 한 번만 본인이 당해봤으면 좋겠다. 뭐라고 말한다고 시원하겠나"라고 강조했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr