텐아시아 DB

사진= MBN ‘웰컴 투 찐이네’ 방송 캡처

트로트 가수 박서진의 장구 퍼포먼스가 강풍을 이겨냈다.MBN ‘웰컴 투 찐이네’는 ‘현역가왕2’를 통해 전 국민에게 사랑받은 우승자 박서진과 준우승자 진해성이 지금껏 받은 사랑에 보답하기 위해 푸드트럭 주인장으로 나서는 푸드 힐링 버라이어티다. 지난 10일 방송된 4회에서는 사장 박서진, 진해성이 셰프 파브리와 아르바이트생 마이진, 전유진과 함께 저녁 장사를 이어가는 모습이 전파를 탔다.점심 장사에서 큰 도움을 준 ‘찐 자매’ 마이진, 전유진과 고기 만찬을 즐기던 박서진은 둘의 감탄을 이끈 볶음밥을 선보이며 ‘요섹남’의 면모를 드러냈다. 이어 야무진 먹방까지 마친 박서진은 셰프 파브리의 주도하에 저녁 장사를 위한 메뉴 준비에 나섰다. 김치 크림 리소토와 밴댕이 피시 앤 칩스 그리고 강원도 특산물을 이용한 디저트까지 손수 준비했다. 특히 디저트의 재료인 장산감을 몰래 맛본 뒤 진해성에게 슬쩍 죄를 떠넘기는 모습으로 너스레를 떨었다.한편, 푸드 트럭에는 강풍이 몰아쳤고 100여명의 손님들은 추위에 떨기 시작했다. 추운 바다 바람에 기름 온도가 올라가지 않는 등 위기도 찾아왔지만 박서진과 팀 파브리는 손님들을 향한 진심을 담아 빠르게 음식을 만들었다.식사 후 이어진 찐이네 막간 코너 ‘식탐트럭은 노래를 싣고’에서는 찐친들을 위한 신나는 무대도 펼쳐졌다. 특히 한 일본인 찐친은 동네 축제에서 본 박서진의 진심 어린 노래와 힘찬 에너지, 신들린 듯한 장구 퍼포먼스에 경악을 금치 못했다는 사연을 공개했다. 이에 박서진은 직접 장구 퍼포먼스로 화답하며 현장을 뜨겁게 달궜다.MBN ‘웰컴 투 찐이네’는 매주 월요일 저녁 9시 10분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr