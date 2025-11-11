사진=배우 김설 SNS

드라마 '응답하라 1988'에서 진주 역으로 사랑받았던 아역배우 김설이 근황을 전했다.지난 10일 김설의 어머니는 김설 개인 계정을 통해 "2025.11.04 영재원 수료식"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에서 김설은 수료증을 들고 밝은 미소를 짓고 있다. 장난기 어린 포즈를 취한 그는 여전한 사랑스러움을 보여줬다. 김설은 어린 시절 '응팔 진주'로 불리며 큰 인기를 얻은 바 있다.앞서 김설의 어머니는 김설이 인천북부영재교육원에서 발표하는 모습을 공개한 적도 있다. 배우 활동을 잠시 멈추고 학업에 전념하고 있는 근황이 전해졌다.김설은 2014년 영화 '국제시장'으로 데뷔해 2015년 tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 진주 역을 맡으며 얼굴을 알렸다. 2011년생으로 현재 중학생이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr