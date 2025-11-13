사진=빌보드코리아

사진=FNC엔터테인먼트

사진=FNC엔터테인먼트

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 첫 자체 콘텐츠 'AxMxPxassword'(에이엠피패스워드)를 론칭한다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 10일 공식 SNS 채널을 통해 AxMxP의 첫 번째 자체 콘텐츠 'AxMxPxassword'의 티저 영상을 공개했다. 팀명과 단어 'Password'의 합성어인 콘텐츠명은 'AxMxP의 앰프(AMP)를 켜기 위한 암호'라는 뜻으로, AxMxP를 더 자세히 알아갈 수 있는 콘텐츠라는 의미를 담았다. FNC는 그동안 FT아일랜드 이홍기, 씨엔블루 정용화, 엔플라잉 이승협 등 음악과 연기를 넘나드는 다재다능한 아티스트를 다수 배출해왔다.티저 영상에는 '엠삐고 F4'로 완벽 변신한 하유준, 김신, 크루, 주환 네 멤버의 모습이 담겨 있어 웃음을 자아낸다. 멤버들은 교실, 체육관 등 학교를 배경으로 다양한 미션과 게임을 수행하며 '엠삐고 명예 소방관'이 되기 위한 고군분투를 펼칠 예정이다. 앞서 보컬을 맡은 하유준은 밴드로 정식 데뷔 전 5월 첫 방송한 SBS 드라마 '사계의 봄'에 주연으로 발탁돼 이슈몰이했다.AxMxP는 데뷔 앨범 활동을 통해 신인답지 않은 여유로운 무대 매너와 탄탄한 실력으로 새로운 '무대 맛집 밴드'로 눈도장을 찍은 만큼, 이들이 첫 자체 콘텐츠를 통해 선보일 예능감에도 기대가 높아진다.지난 9월 데뷔 앨범이자 첫 번째 정규 앨범 'AxMxP'로 가요계에 담대한 출사표를 던진 AxMxP는 강렬함과 청량함을 넘나드는 다채로운 음악색으로 주목받고 있는 신예다. 데뷔 앨범은 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 판매량 1위를 기록했으며, AxMxP로서는 빌보드 코리아와 빌보드가 선정한 '9월의 빌보드 K팝 루키(K-Pop Rookie of the Month for September)'에 이름을 올리는 등 국내외의 조명을 받았다.최근 데뷔 앨범 활동을 성공적으로 마친 AxMxP는 연말 여러 페스티벌 무대에서 관객들과의 만남을 이어가며, 그와 함께 자체 콘텐츠 'AxMxPxassword'를 통해 전 세계 팬들에게 친근한 매력을 전할 예정이다. 'AxMxPxassword' 첫 편은 오는 13일 오후 9시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr