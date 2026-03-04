/ 사진제공=넷플릭스

배우 고아성이 영화 '파반느'로 첫 멜로에 도전했다. 오랜 시간 신중하게 선택한 작품인 만큼 문상민, 변요한과의 호흡은 물론 촬영을 마친 뒤 느낀 감정까지 솔직하게 털어놓았다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 영화 '파반느'(감독 이종필)에 출연한 고아성과 만났다.'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 이야기로, 고아성은 타인의 시선을 피해 숨어 지내는 '미정'을 연기했다.고아성은 극 중 연인으로 호흡을 맞춘 문상민과의 첫 만남을 떠올렸다. 그는 "혼자 미정 대사를 연습해오다가 경록 역할에 문상민이 캐스팅됐다는 소식을 들었다. 이후 함께 연습을 하는데, 문상민이 정말 '경록'인 채로 나타났더라"며 웃었다. 이어 "혼자 너무 감격했다. '내가 너를 기다려왔다', '드디어 경록이 나타났구나' 하는 마음이 들었다"고 전했다.작품 속 호흡뿐 아니라 세 배우가 함께했던 순간도 깊게 남았다고 했다. 그는 "경록과의 장면도 물론 기억에 남지만, 문상민, 변요한 배우와 셋이 모였던 자리 역시 인상 깊다"며 "나이도 다르고 각자 결이 다른데, 셋이 앉아 있을 때 오가는 독특한 케미가 있었다. 우리끼리만 만들 수 있는 분위기가 생길 것 같다는 예감이 들었다"고 말했다.문상민에 대한 첫인상도 솔직히 털어놓았다. 그는 "(문상민이) 처음 봤을 때 키가 너무 커서 시각적인 불균형에서 오는 케미가 있더라"며 웃은 뒤, "이야기를 나누다 보니 내면에 쓸쓸하면서도 뜨거운 구석이 있는 사람이라는 생각이 들었다. 그 에너지를 발현할 준비가 되어 있는 배우 같았다"고 평가했다.경록 캐스팅 과정이 예상과 달랐다는 뒷이야기도 들려줬다. 고아성은 "캐스팅은 감독님께 전적으로 맡겼다. 성사됐다는 이야기를 듣고 '경록이라고?' 하고 놀랐던 순간이 있었다"며 "오랜 시간 상상해왔던 경록이 이렇게 쓸쓸한 결로 올 줄은 몰랐다"고 했다. 이어 "쓸쓸하면서도 준비된 배우라고 느꼈다. 그래서 더 기대가 됐다"고 덧붙였다.변요한에 대한 이야기도 이어졌다. 그는 "변요한 배우는 언젠가는 꼭 (작품에서) 한 번 만날 것 같다는 느낌이 늘 있었다"고 말했다. 또 "통하는 결이 있을 것 같았고, 그분이 가진 유머러스함과 진중한 에너지를 오래전부터 좋아했다"며 팬심을 드러냈다.영화에서 변요한이 맡은 '요한' 캐릭터에 대해 그는 "저렇게 탁월할 수 있나 싶었다. 변요한 배우 고유의 에너지가 인물에 그대로 담긴 것 같았다"며 "함께 작업하게 돼 너무 행복했고, 다음 작품에서도 꼭 다시 만나고 싶다"고 전했다.뜻밖의 과거 인연도 있었다. 고아성은 "한 번도 뵌 적이 없다고 생각했는데, 처음 만났을 때 저를 기억하냐고 묻더라"고 웃으며 말했다. 이어 "저는 기억이 나지 않았는데, 2009년 제가 고등학교 2학년이었을 때 한국예술종합학교 졸업 작품을 찍으러 간 적이 있었다"고 떠올렸다.그는 당시 상황을 이렇게 설명했다. "당시 수업을 마치고 교복을 입은 채 한예종에 갔었다. 영화 '괴물' 이후라 저를 알아보신 분들이 장난으로 '선배님 안녕하세요'라고 인사를 하기도 했다"며 "그 자리에 변요한 배우와 박정민 배우가 있었다고 하더라. 그런데 저는 전혀 기억이 나지 않는다"고 말했다.우연처럼 스쳐간 인연이 결국 작품으로 이어진 셈이다. 고아성은 "그래서 더 신기했고, 인연이라는 게 이런 건가 싶었다"고 덧붙였다.그에게 '파반느'는 7년 동안 준비해온 작품이었다. 고아성은 "영화는 결국 사랑 이야기라고 생각했다. 그래서 더 신중해졌고, 이 작품을 쉽게 선택하지 못했다"며 "'파반느'를 7년 동안 준비해왔다. 그렇게 제 첫 멜로 영화가 됐다"고 설명했다. 그동안 로맨스 요소가 담긴 작품은 있었지만, 멜로 장르 자체는 처음이라고 강조했다.촬영이 마무리되고 파이널 믹싱 완료 소식을 들었을 때는 묘한 공허함이 밀려왔다고 했다. 그는 "20대부터 준비해온 시간이 끝나는 건가 싶었다. 더 이상 내가 할 수 있는 게 없다는 생각이 들더라"며 "한 시즌을 통째로 보낸 느낌이었다"고 말했다.이어 "영화는 끝났는데 저는 홀로 남아 있는 기분이었다. 그런데 공개 후 '잔상이 남는다'는 리뷰를 보면서 나 혼자만 이런 감정을 느낀 게 아니었구나 싶었다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr