텐아시아 DB

SNS

배우 김규리가 언론사와 기자를 저격했다.11일 김규리는 자신의 계정에 "이미 정중히 권고를 드렸음에도 불구하고 아직 ‘생활‘면으로 분류되어 댓글창이 열려 있는걸 확인하였습니다. 기자님과 신문사에서 기사에 관한 일체 모든 것을(댓글창과 기사 배치 포함) 책임 진다는 의미로 이해하도록 하겠습니다. 댓글이 가장 많은 순서대로 한 언론사씩… 업로드 하도록 하겠습니다. 증거 보존 차원이라 생각해주시면 감사하겠습니다"라고 적었다.그러면서 "18년이라는 세월동안 묵묵히 참아왔던 심정을 이해하시리라 믿고, 다시한번. 정중히. 권고 드리고자 합니다"라고 덧붙이며 특정 언론사와 기자의 이름을 공개했다.추가로 인터뷰는 거절한다고 게재했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr