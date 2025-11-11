도경완/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=JTBC ‘대놓고 두 집 살림’

도경완이 '연상 아내' 장윤정에게 사과한다.11일 방송되는 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서 도경완은 연하 남편으로서 아내 장윤정에게 궁금한, 그러나 물어보지 못했던 점들을 김소현에게 대신 물어보는 시간을 가진다.김소현은 '연하 남편이 절대 하지 말아야 할 치명적인 실수'를 얘기하던 중 하나를 콕 짚어 "'이것'만은 제발 조심하라"고 강조해 모두를 놀라게 했다는 후문. 과연 도경완이 들은 연하 남편 금기 사항이 무엇일지 관심이 집중된다.김소현에게 조언을 들은 도경완은 "깨달음을 얻었다"라며 장윤정을 서운하게 했던 지난날을 떠올리고, 앞으로 달라진 모습을 보여줄 것을 예고해 어떤 변화된 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.도경완은 장윤정과 첫 만남에서 결혼을 결심한 이유도 공개한다. 그는 "장윤정이 한 번 만난 나에게 힘든 얘기를 다 털어놨고, 그 순간 지켜주고 싶은 마음이 생겨 결혼했다"라고 이야기하며 팔불출 사랑꾼임을 다시 한번 입증한다.JTBC '대놓고 두집살림'은 이날 오후 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr