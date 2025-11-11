도경완/ 사진=텐아시아 DB
도경완이 '연상 아내' 장윤정에게 사과한다.

11일 방송되는 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서 도경완은 연하 남편으로서 아내 장윤정에게 궁금한, 그러나 물어보지 못했던 점들을 김소현에게 대신 물어보는 시간을 가진다.

김소현은 '연하 남편이 절대 하지 말아야 할 치명적인 실수'를 얘기하던 중 하나를 콕 짚어 "'이것'만은 제발 조심하라"고 강조해 모두를 놀라게 했다는 후문. 과연 도경완이 들은 연하 남편 금기 사항이 무엇일지 관심이 집중된다.
사진 제공=JTBC ‘대놓고 두 집 살림’
김소현에게 조언을 들은 도경완은 "깨달음을 얻었다"라며 장윤정을 서운하게 했던 지난날을 떠올리고, 앞으로 달라진 모습을 보여줄 것을 예고해 어떤 변화된 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.

도경완은 장윤정과 첫 만남에서 결혼을 결심한 이유도 공개한다. 그는 "장윤정이 한 번 만난 나에게 힘든 얘기를 다 털어놨고, 그 순간 지켜주고 싶은 마음이 생겨 결혼했다"라고 이야기하며 팔불출 사랑꾼임을 다시 한번 입증한다.

JTBC '대놓고 두집살림'은 이날 오후 8시 50분에 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

