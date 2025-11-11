사진=유튜브 채널 '지켜츄'

가수 츄가 학창 시절의 유명세를 언급했다.지난 10일 유튜브 채널 '지켜츄'에는 '10초면 빠져드는 츄 입덕 영상'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 츄는 연예인으로 데뷔하게 된 계기를 이야기했다. 그는 "드라마 '드림하이'를 보고 나서 서울 한림예고의 존재를 알게 됐다. 그때부터 예고 시험을 준비했다"고 말했다.츄는 한림예고 합격 비화를 전하며 당시를 회상했다. 제작진이 "고등학교 때 SNS 스타로 유명하지 않았냐"고 묻자 츄는 "엄청 유명한 건 아니다. 다만 한림예고에 관심 있는 분들이 SNS에서 학교를 검색하면 내가 나왔다. 귀여웠으니까"라고 답했다.이어 그는 "소시지 빵을 정말 좋아해서 친구들에게 소시지 빵을 사다 주곤 했다. SNS에서 유명한 실용과 예쁜 학생들 중 한 명이었다. 학교에서 귀여움을 꽉 잡고 있었다"고 말했다.츄는 "그때 저를 눈여겨봐 주셨던 분들이 지금도 팬사인회에 오신다. 그분들을 보면 기분이 묘하다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr