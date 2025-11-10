사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

1971년생 박진영이 인생 처음으로 무인도에 상륙한다.11월 10일 방송되는 MBC '푹 쉬면 다행이야'(이하 '푹다행') 72회에서는 K-POP의 살아 있는 전설 JYP 박진영의 인생 첫 무인도 도전기가 공개된다. 30년 지기 god 박준형을 비롯해 손호영, 김태우, 그리고 선미가 박진영의 무인도 나들이를 함께한다. 스튜디오에서는 안정환, 붐, 데니안, 오마이걸 미미가 이들의 무인도 라이프를 지켜본다.박진영과 박준형은 단둘이서 배를 타고 무인도에 들어간다. 프로듀서와 가수로 만난 두 사람은 이제 서로를 친형제라고 생각할 만큼 절친한 사이라고. 약 30년간 이어진 우정에도 단둘이 예능에 출연하는 것은 처음. JYP의 수장이자 최근 대통령 직속 대중문화교류위원장에 발탁되며 장관급 인사가 된 박진영이 박준형 앞에서는 카리스마를 내려놓고 편안한 모습을 보여준다고 해 관심을 끈다.생애 첫 무인도 방문에서 박진영의 다양한 첫 도전이 이어진다. 먼저 박진영은 인생 처음으로 해루질에 도전한다. 자타공인 '해산물 러버'라는 박진영은 "내손내잡에 로망이 있었다"며 일꾼 최초로 본인 다이빙 수트를 직접 준비해 와 눈길을 끈다.베테랑 머구리 박준형도 "박진영이 권투를 해서 순발력도 있고, 집에 개인 수영장이 있어서 수영을 잘한다"며 기대감을 내비친다. 과연 박진영이 자신감에 걸맞게 해루질 데뷔전에서 좋은 성과를 보여줄 수 있을지 궁금해진다.이어 "요리랑 빨래는 한 번도 안 해봤다"는 박진영의 인생 첫 요리 도전도 펼쳐진다. 그러나 "달걀 프라이하다가 프라이팬을 태운 적 있다"는 박진영의 요리 실력은 상상을 초월할 정도로 최악이었다는 전언. '요알못'으로 유명한 박준형조차 놀랄 만큼 서툰 그의 손놀림에 스튜디오에서도 연신 폭소가 터진다. 이에 박진영과 박준형이 무사히 요리를 완성해 음식을 먹을 수 있을지 호기심이 증폭된다.무인도에서 펼쳐진 박진영의 다양한 인생 첫 도전과 그 결과는 10일 월요일 밤 9시 방송되는 '푹다행'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr