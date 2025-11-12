사진=텐아시아DB

사진=넥서스이엔엠

사진=넥서스이엔엠

1979년생 배우 수애가 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결했다. 그의 작품 활동은 2022년 종영한 JTBC '공작도시'가 마지막이다.10일 넥서스이엔엠은 "수애와 전속계약을 맺었다"고 밝혔다. 이어 "지금까지 배우로 쌓아온 두터운 신뢰를 유지하고 한층 더 깊어진 모습을 보여줄 수 있도록 전폭적으로 지원할 계획이다. 특히 배우로서 받는 믿음과 사랑만큼 선한 영향력을 줄 수 있는 아티스트가 되고자 하는 본인의 의지를 실현해 나가는 데 최선을 다해 돕겠다"고 전했다.데뷔 후 단아하고 우아한 이미지와 매력적인 보이스로 주목받은 수애. 2003년 MBC 연기대상 신인상을 거머쥔 이후 스크린과 브라운관을 넘나들며 종횡무진으로 활약했다. 영화 '심야의 FM', '감기', '상류사회', 드라마 '공작도시', '우리집에 사는 남자', '가면', '야왕' 등 안정적인 연기와 밀도 있는 감정 표현으로 작품마다 강렬한 존재감을 드러낸 것. 이에 대종상, 청룡영화상, 부일영화상, 한국영화평론가협회상, 황금촬영상 등 각종 시상식에서 여우주연상을 휩쓸었다.배우로서 매력적이고 탄탄한 안정감을 지닌 수애가 오랜 기간을 함께해 온 매니저와의 인연으로 넥서스이엔엠과 동행하게 되었다. 넥서스이엔엠은 송지효, 정유진, 오경화, 이호원, 장동주, 백동현이 소속되어 있는바. 앞으로 펼쳐나갈 수애의 새로운 행보에 기대가 더해지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr