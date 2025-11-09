사진 = 최우식 인스타그램

배우 정소민과 최우식의 다정한 투샷이 미소를 짓게한다.최근 최우식은 자신의 인스타그램에 "우주랑 메리랑"이라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.사진 속 최우식은 블랙 수트 차림으로 깔끔하고 단정한 매력을 뽐냈고 정소민은 블랙 상의에 패턴 스커트를 매치해 내추럴하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 두 사람은 장난스럽게 포즈를 취하며 서로를 바라보는 등 유쾌한 에너지를 전했다. 특히 최우식의 미소와 정소민의 귀여운 표정이 어우러져 화기애애한 분위기를 만들어냈다.팬들은 "둘다 너무 귀엽다", "늘 응원합니다", "귀엽다귀여워", "화이팅", "최고야 진짜", "둘이 너무 예뻐요" 등의 반응을 보이며 열렬한 호응을 보냈다.1990년생인 최우식은 35세며 SBS 금토드라마 '우주메리미'에서 열연중이다. '우주메리미'는 시청자들의 많은 사랑을 받고 있다. 시청률은 최고 8.4%, 수도권 6.9%를 기록하며 동시간대 시청률 1위, 금토드라마 시청률 1위를 이어갔다. 2049 시청률은 평균 1.7%, 최고 2.37%까지 오르며 화제성을 입증했다. '우주메리미'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr