사진제공=SBS

사진제공=SBS

'모범택시3' 측이 2차 티저 영상을 공개했다.오는 21일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다.'모범택시' 시리즈는 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(시즌2 21%)를 기록했다. 시즌1 최고 시청률은 16%였다. 또 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안았다.이 가운데 '모범택시3' 측이 2차 티저를 공개해 이목을 집중시킨다. 공개된 영상은 도로 위를 질주하는 5283 모범택시의 카체이싱으로 시선을 압도하며, 시작부터 도파민을 끌어 올린다. 이어 '왜 다시 돌아왔냐고? 이 세상 모든 장르에 나쁜 놈들이 득실거리니까'라는 카피 문구와 함께 한층 진화한 빌런들의 등장을 암시해 흥미를 고조시킨다.무엇보다 강력하고 다양해진 빌런들과 함께 김도기(이제훈 분)의 액션은 물론 '무지개 5인방'의 부캐플레이도 한층 업그레이드된 모습. 이와 함께 누아르부터 스릴러, 범죄, 미스터리, 코미디, 멜로까지 모든 장르를 넘나드는 변화무쌍한 연출도 더해져 '모범택시3'가 선사할 버라이어티한 장르적 재미에 기대가 쏠린다.영상 말미에는 출격 준비를 마친 김도기와 장대표(김의성 분), 고은(표예진 분), 최주임(장혁진 분), 박주임(배유람 분)의 반가운 모습이 담겨 있다. 이들의 한층 끈끈해진 원팀 케미가 무지개 5인방의 컴백을 기다려온 팬들의 가슴을 뛰게 만든다.'모범택시3'는 21일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr