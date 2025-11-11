사진=텐아시아DB

2021년 비연예인과 결혼한 장동민이 주윤발의 1조 원 기부 사연을 언급하며 존경심을 내비친 그는 "빈손으로 태어났으니 빈손으로 가겠다"는 말에 깊은 감명을 받았다고 전했다. 장동민의 첫째 딸은 상위 1% 언어 천재라고 알려졌다.8일 방송한 '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 24회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 주윤발의 고향인 '라마섬'을 마지막으로 '홍콩 섬 투어'를 매듭짓는 현장이 펼쳐졌다. 특히 '최다 독박자'가 된 홍인규는 눈물과 구토를 삼키면서 '통 뱀찜'과 '새끼쥐술' 먹기를 완수해 시청자들을 소름 돋게 했다.'독박즈'는 청차우섬에서의 숙소비 57만 원을 두고 독박 게임에 돌입했다. 장난감 피에로의 선택으로 독박자를 가리는 이번 게임에서 공교롭게도 게임을 제안한 홍인규가 독박자가 됐다. 꿀잠을 잔 이들은 다음 날 아침 5인 5색 주윤발 분장을 하고 다음 코스인 '라마섬'으로 떠났다.페리를 타고 35분을 달려 '라마섬'에 도착한 이들은 주윤발이 태어난 '용수완 마을'부터 둘러보기로 했다. '보헤미안의 쉼터'란 수식어처럼 마을은 자유로운 분위기였고, 유세윤은 "진짜 감성이 있다. MZ들이 좋아할 만한 곳"이라며 즐거워했다. 김대희는 "여기에 수제 맥주 맛집이 있다"며 '독박즈'를 한 펍으로 이끌었고, 이들은 취향대로 맥주를 주문해 목을 축였다. 시원한 맥주의 맛에 감탄한 '독박즈'는 다음으로 주윤발의 고향집을 찾으러 갔다.길을 걷던 중 주윤발이 다녔던 초등학교가 나오자, 유세윤은 "여기서 좋은 기운을 받아야겠다"며 양팔을 뻗었다. 김준호는 "맞다. 주윤발 형님은 무려 1조원을 기부한 '천사'이시니까, 그분의 기운을 받아야지~"라고 호응했다. 장동민은 "1조를 기부하시면서 하신 말씀이, '내가 아무것도 없이 빈손으로 태어났으니 죽을 때에도 빈손으로 가겠다'는 것이었다"며 리스펙 했고, 김대희는 "마인드가 너무 멋지다"고 공감했다.이들은 주윤발이 태어난 고향집에 도착했다. 하지만 생각보다 허름한 집 상태에 모두가 놀랐다. '독박즈'는 "검소하신 분이라고 하던데 진짜로 (집에) 아무것도 없네"라면서 고향집을 배경으로 기념 촬영을 했다. 김준호는 "나중에 주윤발 형님 만나면 이 사진을 보여드려야지~"라며 흡족해했다. 뒤이어 이들은 앞서 마신 맥주 비용 내기 게임을 했는데, '더 게임 오브 데스'에서는 김대희가 꼴찌를 했다.다음으로 '독박즈'는 '용수완 마을'에 있는 주윤발의 단골집으로 가기로 했다. 이에 앞서 식당 근처의 낚시터 겸 가두리 양식장에 들렀다. 이곳에서 낚시로 민어를 잡으면 요리비가 싸다는 말에 '독박즈'는 낚시 체험비를 내고 열심히 미끼를 던졌다. 하지만 민어는 쉽사리 잡히지 않았고 미끼를 계속 리필한 끝에 김대희가 가장 먼저 민어를 낚았다. '독박투어' 시작 이래로 약 4년만에 첫 '어복'을 맛본 '독박즈'는 다 같이 쾌재를 불렀고, 얼마 후 홍인규와 김준호도 낚시에 성공했다. 장동민과 유세윤만 끝내 민어를 낚지 못했고 이에 두 사람은 김대희가 잡은 민어의 무게 맞히기 게임을 해서 '식사비 독박자'를 정하기로 했다. 여기서는 근소한 차이로 유세윤이 정답을 맞혀, '지니어스' 장동민이 패했다.즐겁게 낚시를 마친 '독박즈'는 드디어 바다가 보이는 해산물 식당에 자리를 잡았다. '먹식이' 김준호는 "주윤발 형님이 즐겨 드신다는 음식을 시키자"며 '주윤발 코스'를 주문했고, 이에 '식사비 독박자'인 장동민은 과일을 필두로 마늘 가리비찜, 민어탕수와 민어 누룽지탕 등을 푸짐하게 시켰다. 이후 이들은 '최다 독박자'를 가리기 위해 공동 4독인 김대희와 홍인규의 맞대결을 진행키로 했는데, 장동민이 즉석에서 알려준 일명 '바보 카드' 게임에서는 김대희가 고도의 심리전으로 홍인규를 눌렀다. 결국 '최다 독박자'가 된 홍인규는 '통 뱀찜'과 '새끼쥐술'을 먹게 돼 울상이 됐다.만족스럽게 식사를 마친 '독박즈'는 '최다 독박자' 벌칙을 수행하기 위해 '통 뱀찜'을 파는 식당으로 이동했다. 이곳 사장님은 "뱀 요리가 남자 스태미나에 좋다"고 '강추'했지만, 홍인규는 충격적인 비주얼의 '통 뱀찜'을 보고는 혼절 직전까지 갔다. 그런데도 그는 "이건 순대다"라며 자기 최면을 걸어 먹방을 시도했다. 하지만 먹자마자 구토하면서 괴로워했다. 급기야 눈물까지 흘린 홍인규는 "딱 세 입만 먹겠다"고 선포한 뒤, 투철한 '독박 정신'으로 벌칙을 완수했다. 이를 본 '독박즈'는 "인규 대단하다!", "크라잉 먹방 창시자! 건강해지겠네~"라며 열띤 박수를 보냈다. 홍인규는 "치킨 맛인데, 좀 마른 치킨을 먹는 느낌"이라고 후기를 전하면서 "이렇게 즐겁습니다~"라는 멘트로 홍콩에서의 여정을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr