'선우은숙 며느리' 최선정이 친정집을 방문했다.최근 최선정은 자신의 계정에 "실컷 늦잠자고 꼬질꼬질하게 일어나서 어제부터 먹고 싶었던 꽃게에 갑오징어에 삼겹살 쬐끔 구워먹고 핫케이크 믹스로 계란빵 만들어 먹고 혈당 스파이크로 다시 잠드는 주말은 할미집 할캉스예요🌳 엄마는 자연이 좋다🤍💛"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최선정은 두 아이, 남편과 함께 친정집을 방문한 모습. 야외에서 고기를 구워먹으며 힐링하고 있다. 아이들 역시 자연을 즐기며 가을을 만끽하는 모습이다.한편 미스 춘향 선발대회 출신 최선정은 2018년 배우 이영하, 선우은숙 아들인 배우 이상원과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr